В Киеве из-за сложной энергетической ситуации есть изменения в движении поездов на красной ветке метрополитена.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Изменено движение на красной ветке метро

Так, в настоящее время поезда движутся между станциями Академгородок — Арсенальная. Интервал движения составляет 6 минут в соответствии с установленными графиками.

Сейчас смотрят

Движение поездов на синей и зеленой линиях метро без изменений. Интервалы движения также без изменений, в соответствии с графиком выходного дня.

Во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.

Как сообщают спасатели ГСЧС, в результате массированного комбинированного удара России по столице один человек погиб, 27 пострадали, из них двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.