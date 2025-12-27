В результате атаки РФ часть Киева осталась без света и тепла
- Россия массированно атаковала дронами жилые многоэтажки в Киеве.
- Часть левого берега Киева сейчас без электроснабжения.
- По меньшей мере треть столицы без теплоснабжения.
- В Киеве частично не ходят трамваи.
В результате вражеской атаки на Киев 27 декабря без теплоснабжения и света остались ряд районов столицы.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
По команде Укрэнерго, экстренные отключения введены по всей столице.
Киев без света и тепла
Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.
Сообщается, что в Киеве начались экстренные отключения света.
– Начинаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, потому что нужно срочно помочь энергосистеме, – сообщает Киев Цифровой.
Как сообщает городской голова Виталий Кличко, вражеские дроны атаковали жилую инфраструктуру Киева.
Так, в Днепровском районе обломки попали в 25-этажный дом. Там фиксируется пожар на первом-втором этажах. Российский БПЛА также попал в 18-этажный дом – горит на третьем этаже.
В Шевченковском районе вражеский дрон попал в верхние этажи 10-этажного дома. По предварительной информации, там бушует пожар.
В Дарницком районе российский БПЛА попал в 24-этажный дом, частично разрушены 24-й и технический этажи.
Водоснабжение в Киеве
Мэр Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы понижено давление воды вследствие повреждений в системе энергоснабжения.
Движение электротранспорта в Киеве
В связи с временным отсутствием электричества остановлено движение трамваев № 22, 28, 35 и изменено движение трамваев № 8, 27, 29, сообщили в КМВА.
Трамваи № 8, 27, 29 курсируют по маршруту: Дарницкое депо — метро Позняки.
Организовано движение автобусов №28т по маршруту: ул. Милославская — Дарницкая площадь.
Оперативно об изменениях движения троллейбусов и трамваев можно следить в Telegram-канале Киевпастранса.
