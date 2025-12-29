Народный гимн прозвучит от Львова до Алчевска, от Чернигова до Симферополя, а его главными героями и авторами станут сами украинцы.

Партнерство крупнейшей медиакомпании и движения гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях призвано напомнить о важности общности и силе украинского народа.

Гимн объединит украинцев в новогоднюю ночь

Новый 2026 год на телеканалах медиакомпании Starlight Media (СТБ, Новый канал, ICTV, ICTV2) начнется с симфонии народного гимна. Его будут напевать обычные люди – тихо, повседневно и естественно.

— Исполнение нашего гимна — это сильнейший ритуал, который дает силы, исцеляет и объединяет. Он о нашей идентичности, о стойкости и сопротивлении. Мы стремились, чтобы в эту новогоднюю ночь он объединил всех — воинов и тех, кто ждет их возвращения, свободные украинские города и те наши города и поселки, которые сейчас продолжают сопротивляться даже в условиях ужаса российской оккупации. Это народный гимн, и мы надеемся, что его исполнение продолжится вместе с нами в каждом украинском доме, — отметила Елена Мартынова, маркетинг-директор Starlight Media.

В Киеве эстафету поздравлений страны с Новым годом примут: Елена Фроляк, Фима Константиновский, Юлия Зорий, Григорий Герман, Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Григорий Решетник, Яна Брензей, Александр Терен, Алексей Новиков, Надежда Матвеева, Александр Роменский, Алексей Суровцев, Ирина Мордусенко, Александр Боднар, Елена Вознесенька, Альбина Перерва, Виталина Библив, Михаил Соколовский, Борис Георгиевский, Александр Форманчук.

Музыкальной основой гимна станет фортепианная версия в исполнении телеведущей телеканала ICTV Оксаны Гутцайт.

— В каждом кадре ролика — украинский город и руки человека, поднимающие важное напоминание о принадлежности каждого из нас к большой украинской семье. Это отражение нашей настоящей мечты — о всех своих дома, о нашем гимне, звучащем в исполнении народа, которому под силу все, — подчеркнула Мария Матвеева, автор идеи и режиссер ролика.

Участие украинцев, которые в настоящее время вынужденно находятся в городах, временно оккупированных врагом, стало возможным благодаря движению Желтая лента.

— 12 лет оккупации не смогли уничтожить морально украинцев, которые сопротивляются величайшему злу XXI века — России. Луганск, Северодонецк, Донецк, Мариуполь, Бердянск, Геническ, Мелитополь, Симферополь и Севастополь, а также все города и поселки временно оккупированной территории Украины будут праздновать по украинскому времени. Не забывайте об украинцах, которые сопротивлялись и которые будут сопротивляться в 2026 году! С Новым годом!, — добавил Иван, соучредитель движения Желтая лента.

