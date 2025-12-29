Starlight Media та рух Жовта стрічка створюють гімн, що в новорічну ніч об'єднає усю країну

Народний гімн пролунає від Львова до Алчевська, від Чернігова до Сімферополя, а його головними героями та авторами стануть самі українці.

Партнерство найбільшої медіакомпанії та руху громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях покликане нагадати про важливість спільності та силу українського народу.

Гімн об’єднає українців у новорічну ніч

Новий 2026 рік на телеканалах медіакомпанії Starlight Media (СТБ, Новий канал, ICTV, ICTV2) розпочнеться в симфонії народного гімну. Його наспівуватимуть звичайні люди – тихо, буденно та природно.

– Виконання нашого гімну – це найсильніший ритуал, що дає сили, сцілює і об’єднує. Він про нашу ідентичність, про стійкість і спротив. Ми прагнули, щоб в цю новорічну ніч він об’єднав всіх – воїнів і тих, хто чекає на їхнє повернення, вільні українські міста і ті наші міста та селища, що зараз продовжують чинити спротив навіть в умовах жаху російської окупації. Це народний гімн і ми сподіваємось, що його виконання продовжать разом з нами в кожному українському домі, – зазначила Олена Мартинова, маркетинг директорка Starlight Media.

В Києві естафету привітань країни з Новим роком приймуть: Олена Фроляк, Фіма Костянтиновський, Юлія Зорій, Григорій Герман, В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Григорій Решетник, Яна Брензей, Олександр Терен, Олексій Новіков, Надія Матвєєва, Олександр Роменський, Олексій Суровцев, Ірина Мордусенко, Олександр Боднар, Олена Вознесенька, Альбіна Перерва, Віталіна Біблів, Михайло Соколовський, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук.

Музичною основою гімну стане фортепіанна версія, у виконанні телеведучої телеканалу ICTV Оксани Гутцайт.

– В кожному кадрі ролику – українське місто і руки людини, що підіймають важливе нагадування про приналежність кожного з нас до великої української родини. Це відображення справжньої нашої мрії – про всіх своїх вдома, про наш гімн, що лунає у виконанні народу, якому під силу все, – наголосила Марія Матвєєва, авторка ідеї та режисерка ролику.

Участь українців, що нині вимушено перебувають в містах, тимчасово окупованих ворогом – стала можливою завдяки руху Жовта стрічка.

– 12 років окупації не змогли знищити морально українців, які чинять спротив проти найбільшого зла XXI століття – Росії. Луганськ, Сівєрськодонецьк, Донецьк, Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ, Мелітополь, Сімферополь та Севастополь та всі міста та селища тимчасово окупованої території України будуть святкувати за українським часом. Не забувайте про українців, які чинили спротив та які будуть чинити спротив в 2026! З Новим Роком!, – додав Іван, співзасновник руху Жовта стрічка.

Фото: Starlight Media

