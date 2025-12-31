Относительное большинство украинцев в целом оптимистично смотрят на 2026 год, но прослеживается тенденция к снижению позитивных настроений и увеличению скепсиса в отношении изменений.

Что ожидают украинцы от 2026 года

В 2023 году половина (51%) украинцев считала, что следующий год будет лучше, сейчас такое мнение у 39%, указывают данные глобального ежегодного опроса End of Year Survey (EoY).

К тому же, процент тех, кто считает, что ничего не изменится, составляет 27% (по сравнению с 20% в 2024 году). Также практически не изменилась доля “пессимистов”: как и в 2024 году, сейчас каждый четвертый респондент считает, что следующий год будет хуже.

Более оптимистично на ситуацию смотрят жители сел, а также пожилые люди в возрасте старше 51 года. Зато больше всего пессимизма — среди молодых мужчин, особенно в возрасте 18-35 лет.

В целом в Западной и Восточной Европе преобладают настроения стагнации и ухудшения. На этом фоне украинцы скорее оптимисты.

Как и год назад, украинцы готовятся к экономическим трудностям. Это вписывается в общеевропейский и мировой тренд экономического пессимизма.

Представления об экономических перспективах почти не изменились за год: по мнению около двух третей респондентов, 2026 год будет годом экономических трудностей, каждый десятый ожидает процветания, а каждый пятый — что ничего не изменится.

В 2023 году доля экономического пессимизма была несколько ниже (52%), однако вот уже второй год держится на уровне 63-64%.

Немного более оптимистичные экономические ожидания имеют жители западного региона и сел. И опять же более негативное видение у молодых мужчин.

В целом экономический пессимизм является глобальным трендом, особенно в Западной и Восточной Европе. В свою очередь, Украина входит в топ-5 стран с наибольшим экономическим пессимизмом вместе с Бельгией, Францией, Латвией и Германией.

Кроме того, в обществе растут надежды на мир во всем мире. Сценарии относительно мира разбились примерно поровну: одна треть украинцев считает, что год будет более мирным, вторая — что таким же, третья — что более неспокойным.

В то же время есть тенденция роста надежды на более мирный год: если сейчас такое представление имеет треть украинцев, то еще в ноябре 2023 года было 26%.

В абсолютном большинстве стран, где проводился опрос, доминирует переживание, что мир будет более неспокойным. Например, в Западной Европе так считают 55%, а в Восточной — 42%. Таким образом, украинцы имеют несколько больше надежд на улучшение ситуации с безопасностью в мире.

Rating Group — одна из крупнейших исследовательских организаций Украины, которая на рынке с 2008 года. Компания зарегистрирована в Украине и имеет значительный опыт проведения социологических опросов в Украине и за рубежом. В группу входят: Социологическая группа Рейтинг, исследовательская лаборатория Rating Lab, платформа Rating Online и Rating Call Center.

End of Year Survey (EoY) — это глобальный ежегодный опрос международной социологической ассоциации Gallup International о будущем, счастье и ожиданиях населения разных стран. В 2025 году было опрошено 59 636 респондентов в 60 странах мира. В Украине опрос EoY уже третий год подряд проводит Социологическая группа Рейтинг (Rating Group).