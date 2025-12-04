Больше всего угрозу войны ощущают Польша, Германия и Франция, тогда как в Португалии и Италии уровень тревоги существенно ниже — разница напрямую коррелирует с близостью к РФ.

Более половины европейцев оценивают как высокий риск открытой войны России с Европой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в девяти странах для парижской платформы Le Grand Continent.

Риск войны Европы с РФ: результаты опроса

Как отмечают в Guardian, опрос провели в Хорватии, Польше, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Испании, Португалии и Нидерландах.

Оказалось, что относительное большинство (51%) жителей считают риск открытой войны с Россией в ближайшие годы высоким, а еще 18% – оценивают его как очень высокий.

По словам профессора политологии и основателя агентства опросов Cluster17 Жан-Ив Дормагена, этот результат был бы немыслимым еще несколько лет назад.

По его мнению, это свидетельствует об изменении европейского мнения в сторону нового геополитического режима, в котором возможность прямого конфликта на континенте начала признаваться широко.

Журналисты отмечают, что мнения опрошенных несколько различаются и напрямую зависят от близости их страны к России.

Так, в Польше 77% респондентов оценивают риск войны как высокий, тогда как во Франции это уже 54%, в Германии – 39%, а в Португалии и Италии – 34%.

Также результаты опроса показывают, что доверие к национальным военным возможностям везде низкое. Во всех опрошенных странах реципиенты заявили, что считают свою страну не очень или даже совсем неспособной защитить себя от российской агрессии.

Во Франции респонденты были уверены больше всего, однако их мнение все равно осталось в меньшинстве – это 44%.

В то же время в Польше не уверены в своей способности защититься от РФ 58%.

По словам Дормагена, Европа вступила в эпоху опасности и постоянного ощущения национальной слабости.

Так, согласно опросу, уязвимыми чувствуют себя большинство респондентов и только 12% заявили, что не чувствуют особой угрозы со стороны ряда источников нестабильности – от продовольственных и технологических до военных и энергетических.

Несмотря на то, что между странами были значительные различия, чаще всего упоминалась угроза в сфере технологической и цифровой безопасности (28%), и только после этого – военная опасность (25%).

Также опрос показал значительный спрос на помощь ЕС – 69% людей заявили, что Европа должна играть защитную роль.

Напомним, 2 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов начать войну с Европой.

Как известно, в этот день в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Она длилась почти пять часов.

На переговорах компромисса по завершению войны в Украине достичь не удалось.

