В Запорожье четырехлетняя девочка вызвала скорую помощь матери, которая была без сознания. Впоследствии медики госпитализировали женщину в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили Суспільне и на Facebook-странице экстренной медицинской помощи Запорожской области.

В Запорожье ребенок вызвал маме скорую

3 января 2026 года вызов от четырехлетней девочки приняла диспетчер экстренной медицинской помощи Светлана Усата. Ребенок сообщила, что ее мама не просыпается, а в доме вместе с ней еще двое детей — в возрасте двух лет и четырех месяцев.

Сейчас смотрят

— Девочка очень хорошо говорит. Я спросила, что случилось, почему мама спит и не просыпается, попросила попробовать еще раз ее разбудить, но не получилось. Спрашиваю, есть ли еще кто-нибудь из взрослых, а она сказала, что есть дедушка, но он не проснулся. Начала расспрашивать об адресе, оказалось, что по этому адресу когда-то вызывали скорую дедушке, — поделилась Светлана.

Благодаря слаженным действиям, в комплексе с использованием электронной базы данных, адрес был оперативно установлен. На вызов немедленно выехала бригада экстренной медицинской помощи.

Женщина находилась в тяжелом состоянии, медики госпитализировали ее в ближайшую больницу Запорожья. Детей передали под опеку дедушки.