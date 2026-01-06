Жизнь с младенцем бывает непростой, и семья нуждается в поддержке. Государство оказывает помощь, чтобы облегчить финансовую нагрузку.

Она касается не только матери, но и отца или опекунов, которые ухаживают за ребенком. Такие выплаты помогают сосредоточиться на самом важном. А именно на здоровье и развитии малыша.

Какими будут выплаты при рождении ребенка в 2026 году, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Изменится ли размер выплат при рождении ребенка в 2026 году

Верховная Рада Украины приняла закон №13532, направленный на усиление государственной поддержки семей и создание условий, позволяющих совмещать родительство с профессиональной жизнью. Документ предусматривает ряд финансовых и социальных инициатив, которые должны облегчить уход за детьми и поддержать молодые семьи.

Более того, при рождении ребенка семья получит единовременную выплату в размере 50 тыс. грн, а также ежемесячное пособие по 7 тыс. грн для ухода за младенцем до достижения им одного года.

С 1 января 2026 года установлены следующие размеры государственной помощи:

Женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, пособие в связи с беременностью и родами предоставляется в размере 7 тыс. грн в месяц (кроме случаев, предусмотренных частью второй статьи 4 Закона Украины О государственной помощи семьям с детьми).

Пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года составляет 7 тыс. грн, а для ребенка с инвалидностью – 10,5 тыс. грн.

Пособие по уходу за ребенком в рамках программы єЯсла составляет 8 тыс. грн, а если ребенок имеет инвалидность – 12 тыс. грн.

Единовременное пособие ученикам первого класса в виде “пакета школьника” установлено в размере 5 тыс. грн.

Государственное пособие семьям с детьми, назначенное до вступления в силу Закона Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий для совмещения материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью, выплачивается в размере и порядке, которые действовали на дату назначения, до полного завершения его выплаты.

Итак, для детей, рожденных после 1 января 2026 года, предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. грн, а “пакет малыша” составляет 8 451 грн. Подать заявление на получение средств можно через приложение Дія. Как оформить пособие при рождении ребенка читайте здесь.

Новые социальные программы

Закон также предусматривает введение нескольких государственных инициатив, среди которых:

єЯсла — программа для родителей, которые после рождения ребенка возвращаются на работу;

єСадок — поддержка семей с детьми от трех до шести лет;

сохранение программы Пакет малыша;

новый Пакет школьника — помощь для детей, которые идут в первый класс;

усиленная поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Как подчеркнули в Верховной Раде, основная цель инициативы — создать современную систему поддержки семей, которая будет стимулировать рождаемость и поможет совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Закон должен обеспечить комплексную поддержку родителей на всех этапах — во время беременности, после родов и в первые годы жизни ребенка.