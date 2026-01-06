У Запоріжжі чотирирічна дівчинка викликала швидку допомогу матері, яка була непритомною. Згодом медики госпіталізували жінку у важкому стані.

Про це повідомили Суспільне та на Facebook-сторінці екстреної медичної допомоги Запорізької області.

У Запоріжжі дитина викликала мамі швидку

3 січня 2026 року виклик від чотирирічної дівчинки прийняла диспетчер екстреної медичної допомоги Світлана Усата. Дитина повідомила, що її мама не прокидається, а в будинку разом із нею ще двоє дітей – віком два роки та чотири місяці.

– Дівчинка дуже добре говорить. Я спитала, що сталося, чого мама спить і не прокидається, попросила спробувати ще раз її розбудити, але не вийшло. Питаю, чи є ще хтось з дорослих, а вона сказала, що є дідусь, але він не прокинувся. Почала розпитувати про адресу, виявилося, що на цю адресу колись викликали швидку дідусю, – поділилася Світлана.

Завдяки злагодженим діям, у комплексі з використанням електронної бази даних, адресу було оперативно встановлено. На виклик негайно виїхала бригада екстреної медичної допомоги.

Жінка перебувала у важкому стані, медики госпіталізували її до найближчої лікарні Запоріжжя. Дітей передали під опіку дідуся.