Не вернулся с пробежки: внезапно скончался журналист Денис Безлюдько
Умер украинский журналист Денис Безлюдько. Мужчина ушел из жизни внезапно — не вернулся с утренней пробежки.
Умер Денис Безлюдько — что известно
О смерти журналиста в среду, 7 января, сообщила его жена Леся Казачинская.
— С огромной болью вынуждена сообщить, что мой муж Денис Безлюдько ушел в лучший мир. Неожиданно и внезапно. Не вернулся с обычной утренней пробежки. Мы все смертны. И смертны внезапно. Война только обострила понимание этого, — написала женщина в Facebook.
Она добавила, что о дате и месте прощания с Денисом Безлюдько сообщит позже. Также Леся Казачинская обратилась к журналистам с просьбой уважать их горе и соблюдать режим тишины в ближайшие дни.
С 2000 года работал в экономических изданиях, более 10 лет возглавлял информационное агентство Украинские новости, а также был главредом в РБК-Украина с 2015 по 2016 год.
Кроме того, Безлюдько был ведущим рубрик и экспертом на телевидении и радио по вопросам экономики и медиа. Преподавал на курсе журналистики в Киево-Могилянской Академии, с 2021 года был председателем правления журналистского конкурса Presszvanie.