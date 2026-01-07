С 2000 года работал в экономических изданиях, более 10 лет возглавлял информационное агентство Украинские новости, а также был главредом в РБК-Украина с 2015 по 2016 год.

Кроме того, Безлюдько был ведущим рубрик и экспертом на телевидении и радио по вопросам экономики и медиа. Преподавал на курсе журналистики в Киево-Могилянской Академии, с 2021 года был председателем правления журналистского конкурса Presszvanie.