Не повернувся з пробіжки: раптово помер журналіст Денис Безлюдько
Помер український журналіст Денис Безлюдько. Чоловік пішов з життя раптово – не повернувся з ранкової пробіжки.
Помер Денис Безлюдько – що відомо
Про смерть журналіста у середу, 7 січня, повідомила його дружина Леся Казачинська.
– Із надзвичайним болем вимушена повідомити, що мій чоловік Денис Безлюдько відійшов у кращий світ. Непередбачувано і раптово. Не повернувся зі звичайної ранкової пробіжки. Ми всі смертні. І смертні раптово. Війна лише загострила розуміння цього, – написала жінка у Facebook.
Вона додала, що про дату і місце прощання з Денисом Безлюдьком повідомить пізніше. Також Леся Казачинська звернулася до журналістів із проханням мати повагу до їхнього горя та зберігати режим тиші у найближчі дні.
З 2000 року працював в економічних виданнях, понад 10 років очолював інформаційне агентство Українські новини, а також був головредом в РБК-Україна з 2015 по 2016 рік.
Окрім цього, Безлюдько був ведучим рубрик та експертом на телебаченні і радіо з питань економіки та медіа. Викладав на курсі журналістики в Києво-Могилянській Академії, з 2021 року був головою правління журналістського конкурсу Presszvanie.