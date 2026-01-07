З 2000 року працював в економічних виданнях, понад 10 років очолював інформаційне агентство Українські новини, а також був головредом в РБК-Україна з 2015 по 2016 рік.

Окрім цього, Безлюдько був ведучим рубрик та експертом на телебаченні і радіо з питань економіки та медіа. Викладав на курсі журналістики в Києво-Могилянській Академії, з 2021 року був головою правління журналістського конкурсу Presszvanie.