Для того, щоб обчислити суму допомоги з тимчасової непрацездатності, необхідно визначити страховий стаж.

Що таке страховий стаж та як його обчислити для нарахування лікарняних у 2026 році — читайте на Фактах ICTV.

Страховий стаж для лікарняних 2026: скільки потрібно та як розраховується

Страховий стаж — це період, протягом якого працівник підлягав страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Згідно з ч. 1 ст. 14 закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 23 вересня 1999 року №1105-XIV, сума страхового внеску, сплачена роботодавцем, має бути не менше ніж мінімальний страховий внесок.

Бухгалтер для ФОП та власниця компанії Ідеальна бухгалтерія Олена Запорожець розказала, від чого залежить розмір лікарняних та як правильно їх оформлювати. Вона зазначила, що від страхового стажу та заробітної плати буде залежати розмір лікарняних.

— Перші 5 днів лікарняних сплачує роботодавець за місцем роботи, інші дні — Пенсійний фонд, — розказала Олена Запорожець.

Розмір лікарняних залежить від страхового стажу і становить:

страховий стаж до трьох років — 50% середньої зарплати;

страховий стаж від трьох до п’яти років — 60% середньої зарплати;

страховий стаж від п’яти до восьми років — 70% середньої зарплати;

страховий стаж понад вісім років — 100% середньої зарплати.

Олена Запорожець зазначила, що окремі особи, незалежно від стажу, можуть отримати 100% заробітної плати за лікарняний:

ветерани війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

постраждалі учасники Революції гідності;

постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;

донори, що мають право на пільгу, передбачену законом України Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові від 30.09.2020 №931-ІХ (стаття 20).

Для отримання виплат ці категорії пільговиків мають надати копії відповідних посвідчень.

Як правильно розрахувати страховий стаж працівника

Допомога з тимчасової втрати працездатності має компенсувати працівнику заробіток, втрачений за час лікування. Зараз страховий стаж обчислюють у місяцях за даними Держреєстру, який веде Пенсійний фонд України.

Олена Запорожець розповіла, що оформлення лікарняних відбувається в електронному вигляді через електронний кабінет Пенсійного фонду. Для цього роботодавець повинен подати у Пенсійний фонд заявку-розрахунок.

Якщо протягом останніх 12 календарних місяців не було шести місяців страхового стажу, то лікарняні розраховуються із мінімальної зарплати. Отримати інформацію щодо страхового стажу можна, замовивши безкоштовну довідку ОК-7, ОК-5 в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису.

Якщо застрахована особа працює на одному підприємстві менше ніж 8 років, то для визначення страхового стажу можуть використовувати такі відомості:

трудова книжка;

дані про трудовий та страховий стаж (додаток 9);

довідка форми ОК-7 (додаток 5) — індивідуальні відомості про застраховану особу, сформовані з реєстру застрахованих осіб. Ця довідка формується за період з 2011 року й містить відомості про фактичні суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж;

довідка форми ОК-5 (додаток 4) — індивідуальні відомості про застраховану особу, які мають надаватися застрахованими особами, що працюють на підприємстві страхувальника менше ніж пів року. Довідка містить дані щодо суми заробітку для призначення та обчислення розміру пенсій, а також нарахування лікарняних, соціальних виплат і страхового стажу. Видається органами ПФУ за місцем реєстрації за особистим зверненням працівника або онлайн на порталі Дія.

Страховий стаж обчислюється страхувальником за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Держреєстру. За періоди до його запровадження, до 1 липня 2000 року — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.

Якщо за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування страховий стаж працівника становив менше ніж 6 місяців, виплати з тимчасової непрацездатності розраховують, виходячи з нарахованої зарплати, з якої був сплачений ЄСВ, але не більше розміру допомоги, обчисленої з мінімальної зарплати.

Місяці, за які не сплачений ЄСВ або є борг зі сплати ЄСВ, не можна зараховувати до страхового стажу.

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць, то розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

Якщо розрахунковий період припадає на місяць, в якому немає жодного фактично відпрацьованого дня (наприклад, у зв’язку з декретною відпусткою або лікарняним), то такий місяць не береться до уваги.