В Україні кожна особа з інвалідністю отримує відповідні соціальні виплати та пільги. Розмір виплат та перелік пільг залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі.

Яку соціальну допомогу отримують особи з інвалідністю II групи в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Особи з інвалідністю II групи зазвичай мають значні обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного догляду або допомоги. Також люди, яким встановлено II групу інвалідності, можуть самостійно пересуватися, здатні навчатися, працювати, орієнтуватися та спілкуватися.

Люди, які мають інвалідність II групи, отримують відповідні пенсії з інвалідності. У 2026 році їхній розмір залежить від групи інвалідності:

особи І групи та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком;

особи II групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;

— 90% пенсії за віком; особи III групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.

Точна сума, яку отримують люди з інвалідністю II групи, залежить від того, який у них стаж та зарплата. Тобто сума вираховується індивідуально.

Нагадуємо, що пенсію по інвалідності призначають у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю 2026: розмір

Наразі в Україні люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю І–ІІІ груп мають право на державну соціальну допомогу. У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, передбаченим державним бюджетом, розміри цих виплат у 2026 році збільшаться.

Окрім базової допомоги, держава виплачує надбавку на догляд. Вона передбачена як для осіб з інвалідністю з дитинства І групи, так і для одиноких батьків, які виховують дитину з інвалідністю. Така доплата призначається незалежно від того, чи працює людина, навчається або проходить службу.

Виплати на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років у 2026 році:

Для осіб з інвалідністю І групи підгрупи А передбачено 200% прожиткового мінімуму.

Для підгрупи Б – 100%.

Аналогічний розмір, а саме 200% прожиткового мінімуму, встановлено і для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Нові законодавчі ініціативи щодо виплат у 2026 році

В Україні пропонують змінити сам підхід до підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Ідеться не лише про збільшення сум, а про запровадження комплексної системи допомоги для родин, яка поєднуватиме фінансову підтримку, спеціалізовані послуги, цифрові сервіси та реальну орієнтацію на потреби людей.

Про ці ініціативи повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податків і фінансів Данило Гетманцев. 11 грудня парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував підтримати відповідний законопроєкт у першому читанні.

Законопроєкт передбачає комплексну підтримку родин, у яких є діти або дорослі з інвалідністю, і виходить за межі виключно грошових виплат.

Ключові положення реформи:

виплати більше не прив’язуватимуться до прожиткового мінімуму, а розраховуватимуться від мінімальної зарплати;

діти з інвалідністю зможуть отримувати 100% мінімальної заробітної плати;

для осіб з інвалідністю з дитинства встановлюються такі розміри допомоги: І група – 100% мінімальної зарплати, ІІ група – 70%, ІІІ група – 30%;

родини матимуть право на фінансову підтримку навіть у разі, якщо обоє батьків працюють;

передбачено раннє втручання, інклюзивний супровід, розвиток дитини та можливість тимчасової допомоги в догляді, щоб зменшити навантаження на батьків;

кошти можна буде отримувати готівкою, безготівково або через соціальну картку – на вибір родини;

подання заяв, медичних довідок і документів стане можливим онлайн, без зайвої бюрократії;

держава гарантує доступ до необхідних медичних виробів для дітей з інвалідністю;

навіть у разі перебування людини в закладі догляду вона зможе самостійно користуватися призначеною допомогою.



Фінансування цієї підтримки здійснюватиметься з державного бюджету та стане частиною масштабної реформи соціальної політики. Головна ідея змін – не мінімальна допомога для виживання, а створення умов для гідного життя.