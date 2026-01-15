Министерство культуры Украины официально назначило Максима Остапенко генеральным директором Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Заместитель министра культуры Иван Вербицкий представил его руководителям структурных подразделений заповедника.

Остапенко вернулся в Лавру

Напомним, что Максим Остапенко уже руководил заповедником в 2023-2025 годах. Однако 22 мая 2025 года он был уволен по обвинению в “ненадлежащем исполнении условий контракта”.

Сейчас смотрят

Тогдашний министр Николай Точицкий также критиковал Остапенко за якобы недостаточно активное внедрение закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. В ответ Максим Остапенко заявлял, что будет обжаловать свое увольнение в судебном порядке.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная подчеркнула, что перед Остапенко стоят задачи государственной важности.

Ключевым направлением станет сохранение культурного наследия, которое является неотъемлемой частью национальной безопасности Украины. Кроме того, новый гендиректор должен усилить научную деятельность учреждения и обеспечить прозрачность в привлечении меценатских средств.

Важным аспектом остается и развитие Лавры как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Руководство министерства подчеркнуло необходимость налаживания эффективного сотрудничества с профессиональным сообществом и религиозными организациями для развития суверенитета государства в культурном измерении.

Татьяна Бережная также выразила благодарность Светлане Котляревской, которая руководила заповедником в сложный период.

Сообщается, что Котляревская остается “работать в команде, усиливая развитие украинской культурной сферы”.

Кто такой Максим Остапенко

Максим Остапенко – ученый, археолог и кандидат исторических наук. Его опыт в сфере охраны культурного наследия насчитывает десятки лет.

В частности, с 2007 по 2022 год он возглавлял Национальный заповедник Хортица в Запорожье.

С началом полномасштабного вторжения России Остапенко защищал страну в рядах ВСУ, после чего был привлечен к управлению Лаврой.

Фото: Киево-Печерская лавра

Источник : Минкульт