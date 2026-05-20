В ночь на 20 мая (с 18:00 19 мая) российский враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М и 154 ударными дронами типа Шахед, Италмас, а также беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 20 мая

Так, россияне запустили баллистическую ракету из Ростовской области, а дроны — из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 131 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных беспилотников на 20 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на шести локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются новые группы вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

