Сильные зимние морозы приводят к замерзанию воды в трубах частных домов. Это не только создает бытовые неудобства, но и может привести к повреждению водопровода.

Что делать, когда замерзла вода в трубах, читайте в нашем материале.

Замерзла труба водопровода: что делать

Перед началом любых действий стоит открыть кран с холодной водой. Это снижает давление в системе и дает возможность контролировать момент, когда лед начнет таять и вода пойдет дальше по трубе.

Замерзла вода в кране, что делать:

Если проблемный участок доступен, можно использовать теплый воздух.

Бытовой фен или тепловентилятор включают на средний режим и прогревают трубу постепенно, двигаясь от крана вглубь системы.

Важно не задерживать воздух в одной точке, чтобы пластик не деформировался.

Если замерзла вода в полипропиленовой трубе, то для лучшего эффекта трубу можно временно прикрыть картоном или тканью, чтобы тепло не рассеивалось.

Еще один безопасный вариант — медленный прогрев через ткань. Замерзший участок обматывают полотенцами или тряпкой и поливают теплой, но не горячей водой. Ткань удерживает тепло и передает его равномерно, что позволяет льду таять без резкого перепада температур.

Замерзшая вода в трубе под землей: что делать

Если труба промерзла внутри стены или под землей, эффективнее действовать изнутри. Для этого готовят теплый солевой раствор и с помощью тонкого шланга или трубки медленно подают его к месту замерзания.

Соль снижает температуру замерзания воды, поэтому лед разрушается постепенно, не создавая опасности для пластика.

Дополнительно можно использовать обычную грелку или бутылку с теплой водой, прикладывая ее к доступной части трубы. Это медленный, но максимально мягкий способ, который хорошо работает именно с пластиковыми системами.

Если замерзла вода в пластиковой трубе, категорически не стоит применять открытый огонь, газовые горелки или паяльные лампы, ведь пластик повреждается мгновенно.

Также опасно резко заливать кипяток в промерзшую трубу, ведь это может привести к трещинам или разрывам. В случае с пластиковыми трубами главное правило — постепенный нагрев и постоянный контроль процесса.

Что делать, чтобы не замерзла вода в трубах

Лучше всего, когда владельцы частных домов заранее заботятся о состоянии водопроводных труб в период сильных морозов, а не решают проблему уже после их промерзания. Одним из наиболее эффективных решений для защиты труб является использование саморегулируемого нагревательного кабеля.

Он поддерживает безопасную температуру водопровода, автоматически подстраивается под условия окружающей среды и предотвращает замерзание воды даже при длительных холодах, не перегревая пластиковые трубы.

Как работает саморегулируемый нагревательный кабель:

Саморегулируемый нагревательный кабель работает по принципу адаптации к температуре окружающей среды. Внутри кабеля находится специальная полимерная матрица, которая изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от холода или тепла.

Когда температура снижается, сопротивление падает, ток проходит активнее и кабель начинает сильнее нагреваться. Если же температура повышается, сопротивление возрастает, ток уменьшается и нагрев автоматически ослабевает.

Благодаря этому каждый участок кабеля нагревается независимо от других, поэтому холодные места получают больше тепла, теплые — почти не нагреваются. Именно поэтому такой кабель не перегревается, безопасно работает с пластиковыми трубами, и при этом потребляет ровно столько электроэнергии, сколько нужно в конкретных условиях.

