С наступлением морозов многие водители замечают, что машина плохо заводится, а жидкость в бачке омывателя замерзает. Обычно это происходит из-за того, что летняя омывающая жидкость осталась в системе до последнего, и только когда температура опускается ниже нуля, водитель понимает, что стеклоочистители больше не справляются со своей работой.

Что делать, если замерзла жидкость в бачке омывателя, читайте в нашем материале.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является прямой инструкцией к действиям.

Замерзла незамерзайка в бачке омывателя: что делать

Если бачок омывателя съемный, его можно просто отсоединить и ненадолго занести в теплое помещение, чтобы лед растаял. После этого жидкость подогревают до комнатной температуры и устанавливают бачок обратно, а пропускание жидкости через форсунки помогает растопить лед в шлангах.

Замерз омыватель в бачке, что делать, если он не снимается:

Один из вариантов — залить горячую жидкость. Здесь стоит следить, чтобы температура была достаточно высокой для растапливания льда, но не настолько, чтобы пластик расплавился.

К тому же горячая вода на морозе замерзает быстрее, чем жидкость комнатной температуры, поэтому применять ее нужно осторожно и лучше при плюсовой температуре.

Замерз омыватель в бачке: что делать

Альтернативой является использование зимней омывающей жидкости, которая не замерзает и быстро передает тепло всей системе.

Старую жидкость, использовавшуюся летом, можно аккуратно заменить через шланг или распылитель, чтобы предотвратить повторное замерзание.

Способы, как разморозить омыватель:

Иногда помогает спирт. Если льда в бачке немного и мороз не слишком сильный, небольшое количество теплого изопропилового спирта может быстро растопить замерзшую жидкость.

Еще одним решением становится фен. При легком морозе достаточно обычного бытового, но когда температура падает до -15°C и ниже, без строительного фена не обойтись. Воздух следует направлять издалека в горловину, следя, чтобы не повредить пластик.

Имейте в виду, что любые растворители могут негативно влиять на узлы бачка и резиновые детали, уплотнители.

Как подготовиться к зиме

Чтобы избежать таких проблем зимой, важно заранее переходить на зимнюю жидкость для омывателя и при возможности утеплять бачок. Для экстренных ситуаций некоторые водители смешивают воду со спиртом в соотношении 2:1, что временно спасает систему.

Современные автомобили даже оборудованы электрическими нагревателями для бачка омывателя, которые предотвращают замерзание жидкости.

Такие методы позволяют быстро разморозить омыватель и избежать неприятных сюрпризов в мороз. Главное — действовать аккуратно и учитывать состояние системы, температуру и материал бачка, чтобы не навредить автомобилю во время размораживания.

