Эта зима выдалась холодной, и сильные морозы создают серьезные проблемы не только с отоплением и теплоснабжением для людей, но и с хранением продуктов питания.

Портятся овощи, которые хранятся в подвалах, погребах или на балконах. Подмороженные свекла, капуста или морковь теряют часть своего качества, а иногда становятся непригодными для приготовления.

Но не стоит ее сразу выбрасывать, ведь замороженные клубни еще можно использовать. Что делать, если картофель замерз на балконе, читайте в материале на Фактах ICTV.

Если картофель замерз: можно ли его есть

Когда картофель замерзает, вода внутри клеток превращается в лед. Это повреждает структуру клеток — клубень становится мягким и губчатым.

Одновременно выделяется часть сахаров, в частности фруктоза и сахароза, поэтому картофель приобретает сладковатый привкус. Если его медленно размораживать, вкус становится ярче и блюда могут получаться пресными или с неприятной сладостью.

Замороженный картофель сам по себе безвреден для здоровья. Главное — избегать медленного размораживания, чтобы не ухудшился вкус.

Замерзший картофель: что делать и как приготовить

Что с ним можно делать:

Быстрое размораживание в горячей воде. Погрузите клубни в воду, нагретую до 60 °C, подождите несколько минут, очистите кожуру и промойте. Так сладкий привкус будет менее заметен, а картофель пригоден для приготовления драников, запекания.

Не используйте его для супов и борщей, ведь картофель быстро разваривается. Жарка тоже нежелательна, потому что из-за поврежденных клеток картофель темнеет и теряет вкус.

Использование в сельском хозяйстве. Если вы живете в деревне, замороженный картофель можно отдать скоту. Также из таких клубней можно выделить крахмал или пустить на домашний спирт.

Если картофель частично подмерз, обработанные клубни лучше сразу приготовить или переработать, не оставлять надолго.

Как предотвратить замерзание картофеля

Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, покупайте картофель до наступления морозов и храните его при стабильной температуре. Погреб должен быть утепленным, без сильных перепадов температур. Балкон, веранда или открытые склады не подходят, ведь после морозной ночи часть запасов может замерзнуть.

Частые перепады температур портят картофель, делают его мягким и сокращают срок хранения.

Для длительного хранения можно также использовать термопакеты, утепляющие материалы или помещения с небольшим обогревом, чтобы температура оставалась стабильной.

