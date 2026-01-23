Ця зима видалася холодною, і сильні морози створюють серйозні проблеми не лише з опаленням та теплопостачанням для людей, а й із збереженням продуктів харчування.

Псуються овочі, які зберігаються в підвалах, льохах або на балконах. Підморожені буряки, капуста чи морква втрачають частину своєї якості, а іноді стають непридатними для приготування.

Але не варто її одразу викидати, адже заморожені бульби ще можна використати. Що робити, якщо картопля замерзла на балконі, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Якщо картопля замерзла: чи можна її їсти

Коли картопля замерзає, вода всередині клітин перетворюється на лід. Це пошкоджує структуру клітин – бульба стає м’якою і губчастою.

Одночасно виділяється частина цукрів, зокрема фруктоза і сахароза, тому картопля набуває солодкуватого присмаку. Якщо її повільно розморожувати, смак стає яскравішим і страви можуть виходити прісними або з неприємною солодкістю.

Заморожена картопля сама по собі нешкідлива для здоров’я. Головне – уникати повільного розморожування, щоб не погіршився смак.

Замерзла картопля: що робити та як приготувати

Що з нею можна робити:

Швидке відтавання в гарячій воді. Занурте бульби в воду, нагріту до 60 °C, почекайте кілька хвилин, очистіть шкірку і промийте. Так солодкий присмак буде менш помітний, а картопля придатна для приготування дерунів, запікання.

Не використовуйте її для супів і борщів, адже картоплини швидко розварюються. Смаження теж небажане, бо через пошкоджені клітини картопля темніє і втрачає смак.

Використання у сільському господарстві. Якщо ви живете в селі, заморожену картоплю можна віддати худобі. Також із таких бульб можна виділити крохмаль або пустити на домашній спирт.

Якщо картопля частково підмерзла, оброблені бульби краще відразу приготувати або переробити, не залишати надовго.



Як запобігти замерзанню картоплі

Щоб не стикатися з цією проблемою, купуйте картоплю до настання морозів і зберігайте її при стабільній температурі. Льох повинен бути утепленим, без сильних перепадів температур. Балкон, веранда або відкриті склади не підходять, адже після морозної ночі частина запасів може замерзнути.

Часті перепади температур псують картоплю, роблять її м’якою і скорочують термін зберігання.

Для тривалого зберігання можна також використовувати термопакети, утеплювальні матеріали або приміщення з невеликим обігрівом, щоб температура залишалася стабільною.

