Пункты несокрушимости — это островки безопасности, стабильности, тепла и единства, которые, в случае необходимости, будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.

Где в Киеве расположены Пункты несокрушимости и чем смогут воспользоваться украинцы — далее в материале Фактов ICTV.

Пункты несокрушимости в Киеве: адреса

На данный момент точное количество пунктов несокрушимости в Киеве определить сложно, так как их число постоянно меняется в зависимости от состояния энергосистемы. Речь идет о сотнях стационарных и мобильных точек.

Удобнее всего воспользоваться картой пунктов несокрушимости в приложениях Дія (раздел доступен офлайн) или Киев Цифровой.

Также актуальный перечень доступен на официальном портале КГГА.

Оболонский район

Дошкольное учебное заведение № 321 — ул. Автозаводская, 13-А

Дошкольное учебное заведение № 436 — ул. Автозаводская, 17-А

Дошкольное учебное заведение № 598 — ул. Автозаводская, 47

Школа I-III ступеней № 18 — ул. Академика Оппокова, 1

Специализированная школа № 216 — ул. Архипенка, 8-Г

Дошкольное учебное заведение № 607 — ул. Богатырская, 16-А

Дошкольное учебное заведение № 608 — ул. Богатырская, 18-Е

Соломенский район

Территориальный центр — бул. Вацлава Гавела, 83-А

Учреждение общего среднего образования № 67 — ул. Героев Севастополя, 9А

Гимназия № 178 — просп. Воздухофлотский, 22

Дворец детского и юношеского творчества — ул. генерала Геннадия Воробьева, 15

Специализированная школа № 149 — ул. Светличного Ивана, 1

Учреждение общего среднего образования № 174 — ул. Героев Севастополя, 43

Учреждение общего среднего образования № 161 — ул. Виталия Скакуна, 14

Пункты несокрушимости Киев Левый берег: Троещина и Деснянский район

Начальная школа Деснянка — бул. Выгуровский, 13-Б

Специализированная школа I-III ступеней № 152 — ул. Академика Курчатова, 18/1

Школа I-III ступеней № 212 — ул. Академика Курчатова, 18/2

Школа I-III ступеней № 218 — ул. Академика Курчатова, 6-А

Библиотека № 115 для детей — ул. Бальзака, 28

Лицей № 18 — ул. Братиславская, 14-А

Специализированная школа I-III ступеней № 320 — ул. Будищанская, 8

Дарницкий район

Школа I-III ступеней № 289 — ул. Антипова Дениса, 14

Специализированная школа I-III ступеней № 302 — ул. Братства тарасевцев, 8-А

Специальная школа I-II ступеней № 10 — ул. Вакуленчука, 1

Специализированная школа I-III ступеней № 113 — ул. Вакуленчука, 50-А

Школа I-III ступеней № 266 — ул. Вербицкого Архитектора, 14-Г

Специализированная школа I-III ступеней № 255 — ул. Вербицкого Архитектора, 26-В

Гимназия № 237 — ул. Вербицкого Архитектора, 28-Г

Днепровский район

Учебно-воспитательный комплекс № 141 ОРТ — бул. Игоря Шамо, 5

Средняя общеобразовательная школа № 11 — ул. Алматинская, 113

Средняя общеобразовательная школа № 103 — ул. Алматинская, 89

Специализированная школа № 31 — ул. Березневая, 5

Учебно-воспитательный комплекс № 209 Созвездие — ул. Березняковская, 32

Специализированная школа № 188 — ул. Строителей, 10

Специализированная школа № 148 — ул. Строителей, 37

Голосеевский район

Школа I-III ступеней № 286 — ул. Академика Заболотного, 6-А

Школа I-III ступеней № 37 — ул. Антоновича, 130/17

Детско-юношеский спортивный клуб Успех — ул. Антоновича, 156

Специализированная школа № 87 им. О. П. Довженко — ул. Антоновича, 4/6

Специализированная школа № 130 им. Данте Алигьери — ул. Большая Васильковская, 128

Специализированная школа № 112 им. Т. Шевченко — ул. Большая Васильковская, 78

Школа I-III ступеней № 236 — ул. Заболотного, 144

Печерский район

Специализированная школа № 80 — бул. Дружбы народов, 12-Б

Школа I-III ступеней № 84 — бул. Леси Украинки, 32-А

Школа I-III ступеней № 133 — ул. Бастионная, 7

Специализированная школа № 181 им. Ивана Кудри — ул. Джона Маккейна, 22-А

Специализированная школа № 47 им. А.С. Макаренко — ул. Иоанна Павла II, 14/21

Специализированная школа № 88 — ул. Екатерины Белокур, 3

Гимназия Консул № 86 — ул. Круглунуниверситетская, 9

Святошинский район

Учреждение общего среднего образования № 317 — ул. Булгакова, 12

Библиотека им. О. Герцена — ул. Николая Краснова, 12

Филиал библиотеки им. В. Стефаника — пер. Каменец-Подольский, 6-А

Средняя общеобразовательная школа № 72 — ул. Генерала Наумова, 35-А

Учреждение общего среднего образования № 230 — ул. Генерала Наумова, 35-Б

Учреждение общего среднего образования № 197 — ул. Генерала Потапова, 12

Учреждение общего среднего образования № 13 — ул. Генерала Потапова, 3

Шевченковский район

Гимназия НПУ им. М. П. Драгоманова — бул. Тараса Шевченко, 56-А

Школа I-III ступеней № 199 — ул. Бакинская, 12

Дошкольное учебное заведение № 647 — ул. Безручка, 25-А

Дошкольное учебное заведение № 130 — ул. Белорусская, 15-А

Специализированная школа № 53 — ул. Богдана Хмельницкого, 16/18

Дошкольное учебное заведение № 2 — ул. Вильгельма Котарбинского, 20

Школа I-III ступеней № 169 — ул. Владимира Сальского, 2

В одном мобильном пункте могут одновременно находиться от 40 до 500 человек.

На интерактивной карте вы можете найти другие пункты несокрушимости не только в Киеве, но и в других населенных пунктах Украины.

Кроме того, на карте также есть отметки АЗС, супермаркетов, кафе и ресторанов, которые имеют генератор и работают во время отключения света.

Чем можно воспользоваться в Пунктах несокрушимости

Поскольку Пункты несокрушимости обустроены специально для пребывания граждан в случае длительного отключения электроэнергии, там есть базовые услуги:

электричество;

мобильная связь;

интернет;

тепло;

освещение;

места для отдыха;

специальное обеспечение мам и детей;

вода;

аптечка.

пункты несокрушимости ГСЧС открыты для животных.

