Пункты несокрушимости в Киеве: список адресов и карта
Пункты несокрушимости — это островки безопасности, стабильности, тепла и единства, которые, в случае необходимости, будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.
Где в Киеве расположены Пункты несокрушимости и чем смогут воспользоваться украинцы — далее в материале Фактов ICTV.
Пункты несокрушимости в Киеве: адреса
На данный момент точное количество пунктов несокрушимости в Киеве определить сложно, так как их число постоянно меняется в зависимости от состояния энергосистемы. Речь идет о сотнях стационарных и мобильных точек.
Удобнее всего воспользоваться картой пунктов несокрушимости в приложениях Дія (раздел доступен офлайн) или Киев Цифровой.
Также актуальный перечень доступен на официальном портале КГГА.
Оболонский район
- Дошкольное учебное заведение № 321 — ул. Автозаводская, 13-А
- Дошкольное учебное заведение № 436 — ул. Автозаводская, 17-А
- Дошкольное учебное заведение № 598 — ул. Автозаводская, 47
- Школа I-III ступеней № 18 — ул. Академика Оппокова, 1
- Специализированная школа № 216 — ул. Архипенка, 8-Г
- Дошкольное учебное заведение № 607 — ул. Богатырская, 16-А
- Дошкольное учебное заведение № 608 — ул. Богатырская, 18-Е
Соломенский район
- Территориальный центр — бул. Вацлава Гавела, 83-А
- Учреждение общего среднего образования № 67 — ул. Героев Севастополя, 9А
- Гимназия № 178 — просп. Воздухофлотский, 22
- Дворец детского и юношеского творчества — ул. генерала Геннадия Воробьева, 15
- Специализированная школа № 149 — ул. Светличного Ивана, 1
- Учреждение общего среднего образования № 174 — ул. Героев Севастополя, 43
- Учреждение общего среднего образования № 161 — ул. Виталия Скакуна, 14
- Пункты несокрушимости Киев Левый берег: Троещина и Деснянский район
- Начальная школа Деснянка — бул. Выгуровский, 13-Б
- Специализированная школа I-III ступеней № 152 — ул. Академика Курчатова, 18/1
- Школа I-III ступеней № 212 — ул. Академика Курчатова, 18/2
- Школа I-III ступеней № 218 — ул. Академика Курчатова, 6-А
- Библиотека № 115 для детей — ул. Бальзака, 28
- Лицей № 18 — ул. Братиславская, 14-А
- Специализированная школа I-III ступеней № 320 — ул. Будищанская, 8
Дарницкий район
- Школа I-III ступеней № 289 — ул. Антипова Дениса, 14
- Специализированная школа I-III ступеней № 302 — ул. Братства тарасевцев, 8-А
- Специальная школа I-II ступеней № 10 — ул. Вакуленчука, 1
- Специализированная школа I-III ступеней № 113 — ул. Вакуленчука, 50-А
- Школа I-III ступеней № 266 — ул. Вербицкого Архитектора, 14-Г
- Специализированная школа I-III ступеней № 255 — ул. Вербицкого Архитектора, 26-В
- Гимназия № 237 — ул. Вербицкого Архитектора, 28-Г
Днепровский район
- Учебно-воспитательный комплекс № 141 ОРТ — бул. Игоря Шамо, 5
- Средняя общеобразовательная школа № 11 — ул. Алматинская, 113
- Средняя общеобразовательная школа № 103 — ул. Алматинская, 89
- Специализированная школа № 31 — ул. Березневая, 5
- Учебно-воспитательный комплекс № 209 Созвездие — ул. Березняковская, 32
- Специализированная школа № 188 — ул. Строителей, 10
- Специализированная школа № 148 — ул. Строителей, 37
Голосеевский район
- Школа I-III ступеней № 286 — ул. Академика Заболотного, 6-А
- Школа I-III ступеней № 37 — ул. Антоновича, 130/17
- Детско-юношеский спортивный клуб Успех — ул. Антоновича, 156
- Специализированная школа № 87 им. О. П. Довженко — ул. Антоновича, 4/6
- Специализированная школа № 130 им. Данте Алигьери — ул. Большая Васильковская, 128
- Специализированная школа № 112 им. Т. Шевченко — ул. Большая Васильковская, 78
- Школа I-III ступеней № 236 — ул. Заболотного, 144
Печерский район
- Специализированная школа № 80 — бул. Дружбы народов, 12-Б
- Школа I-III ступеней № 84 — бул. Леси Украинки, 32-А
- Школа I-III ступеней № 133 — ул. Бастионная, 7
- Специализированная школа № 181 им. Ивана Кудри — ул. Джона Маккейна, 22-А
- Специализированная школа № 47 им. А.С. Макаренко — ул. Иоанна Павла II, 14/21
- Специализированная школа № 88 — ул. Екатерины Белокур, 3
- Гимназия Консул № 86 — ул. Круглунуниверситетская, 9
Святошинский район
- Учреждение общего среднего образования № 317 — ул. Булгакова, 12
- Библиотека им. О. Герцена — ул. Николая Краснова, 12
- Филиал библиотеки им. В. Стефаника — пер. Каменец-Подольский, 6-А
- Средняя общеобразовательная школа № 72 — ул. Генерала Наумова, 35-А
- Учреждение общего среднего образования № 230 — ул. Генерала Наумова, 35-Б
- Учреждение общего среднего образования № 197 — ул. Генерала Потапова, 12
- Учреждение общего среднего образования № 13 — ул. Генерала Потапова, 3
Шевченковский район
- Гимназия НПУ им. М. П. Драгоманова — бул. Тараса Шевченко, 56-А
- Школа I-III ступеней № 199 — ул. Бакинская, 12
- Дошкольное учебное заведение № 647 — ул. Безручка, 25-А
- Дошкольное учебное заведение № 130 — ул. Белорусская, 15-А
- Специализированная школа № 53 — ул. Богдана Хмельницкого, 16/18
- Дошкольное учебное заведение № 2 — ул. Вильгельма Котарбинского, 20
- Школа I-III ступеней № 169 — ул. Владимира Сальского, 2
В одном мобильном пункте могут одновременно находиться от 40 до 500 человек.
На интерактивной карте вы можете найти другие пункты несокрушимости не только в Киеве, но и в других населенных пунктах Украины.
Кроме того, на карте также есть отметки АЗС, супермаркетов, кафе и ресторанов, которые имеют генератор и работают во время отключения света.
Чем можно воспользоваться в Пунктах несокрушимости
Поскольку Пункты несокрушимости обустроены специально для пребывания граждан в случае длительного отключения электроэнергии, там есть базовые услуги:
- электричество;
- мобильная связь;
- интернет;
- тепло;
- освещение;
- места для отдыха;
- специальное обеспечение мам и детей;
- вода;
- аптечка.
- пункты несокрушимости ГСЧС открыты для животных.