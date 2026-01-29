Война в Украине продолжается, поэтому огромное количество мужчин служат в рядах ВСУ. Некоторые из них были на передовой и получили статус УБД. Факты ICTV узнавали, какие есть льготы для детей УБД.

Льготы для детей участников боевых действий в школах и детсадах

Согласно закону Украины О социальной правовой защите военнослужащих и членов их семей, все дети военнослужащих, у которых есть статус УБД, имеют право на место в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Причем они зачисляются в учебные заведения без очереди.

В учреждениях дошкольного образования предусмотрены квоты для детей льготных категорий — их количество в группе не должно превышать 20%. Если лимит уже заполнен, заведение имеет право отказать в зачислении. Поэтому рекомендуется подавать документы заранее.

Такие дети имеют право на бесплатное питание в общеобразовательных учебных заведениях, которое финансируется из местного бюджета по решению соответствующего совета. Но в соответствии с законодательством, не предусмотрено обязательного освобождения лиц, имеющих статус УБД, от уплаты за питание детей в учебных заведениях.

В то же время семьи участников АТО, которые принимали участие в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, защиты безопасности населения в связи с российской агрессией, могут освобождаться от оплаты за питание, если семья получает социальную помощь, гарантированную законом О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Льготы на образование для детей участников боевых действий

Дети участников боевых действий имеют право на дополнительную поддержку при поступлении в высшие учебные заведения. Однако эта поддержка не означает автоматическое зачисление на бюджет. На первом этапе вступительной кампании все абитуриенты, в том числе и дети УБД, проходят конкурсный отбор на равных условиях.

Что это означает на практике:

Дети УБД сдают вступительные экзамены и подают документы наравне с другими абитуриентами.

Если после зачисления на бюджет всех абитуриентов, набравших самые высокие баллы, останутся свободные бюджетные места, то дети УБД могут быть переведены на эти места.

Для того чтобы воспользоваться льготой, абитуриент должен получить документ об образовании, на основе которого он поступает, именно в год поступления. Это касается как совершеннолетних, так и несовершеннолетних абитуриентов.

Наличие свободных бюджетных мест не гарантирует перевод на бюджет. Все зависит от количества поданных заявлений и результатов конкурсного отбора.

Какие льготы могут получить дети военных во время обучения

Такие лица имеют право на социальную стипендию, если учатся по государственному или региональному заказу на дневной форме обучения. Таким детям бесплатно предоставляются учебники и доступ к интернету, а также систем базы данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Они имеют право бесплатно проживать в ученических и студенческих общежитиях или в общежитиях с частичной льготной оплатой, если лицо учится на дневной форме и живет в общежитии.

Для получения государственной целевой поддержки нужно подать на имя руководителя образовательного учреждения заявление, составленное в произвольной форме и конкретно указать на какую целевую поддержку претендует лицо. К заявлению нужно подать копии документов, подтверждающих, что родители ребенка — УБД.

Льготы для детей УБД на отдых

Дети военнослужащих (от 7 до 18 лет), имеющих статус УБД, имеют право на первоочередное место в детских оздоровительных лагерях.

Государственные органы должны обеспечивать таких детей путевками в санаторно-курортные детские учреждения, но не более одного раза в год.

Они имеют возможность посещать различные кружки, секции и студии на льготных или бесплатных условиях.

