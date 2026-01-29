Війна в Україні триває, тому величезна кількість чоловіків служать у лавах ЗСУ. Дехто з них був на передовій та отримав статус УБД. Факти ICTV дізнавалися, які є пільги для дітей УБД.

Пільги для дітей учасників бойових дій у школах та дитсадках

Відповідно закону України Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, всі діти військовослужбовців, у яких є статус УБД, мають право на місце у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Причому вони зараховуються до навчальних закладів без черги.

У закладах дошкільної освіти передбачені квоти для дітей пільгових категорій — їхня кількість у групі не повинна перевищувати 20%. Якщо ліміт уже заповнений, заклад має право відмовити у зарахуванні. Тому рекомендується подавати документи заздалегідь. Зараз дивляться

Такі діти мають право на безкоштовне харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, яке фінансується з місцевого бюджету за рішенням відповідної ради. Але відповідно до законодавства, не передбачено обов’язкового звільнення осіб, які мають статус УБД, від сплати за харчування дітей у навчальних закладах.

Сім’ї учасників АТО, які брали участь у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення у зв’язку з російською агресією, можуть звільнятися від оплати за харчування, якщо сім’я одержує соціальну допомогу, гарантовану законом Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Пільги на освіту для дітей учасників бойових дій

Діти учасників бойових дій мають право на додаткову підтримку під час вступу до вищих навчальних закладів. Однак ця підтримка не означає автоматичного зарахування на бюджет. На першому етапі вступної кампанії всі абітурієнти, зокрема й діти УБД, проходять конкурсний відбір на рівних умовах.

Що це означає на практиці:

Діти УБД складають вступні іспити та подають документи нарівні з іншими абітурієнтами.

Якщо після зарахування на бюджет всіх абітурієнтів, які набрали найвищі бали, залишаться вільні бюджетні місця, то діти УБД можуть бути переведені на них.

Для того щоб скористатися пільгою, абітурієнт повинен отримати документ про освіту, на основі якого він вступає, саме в рік вступу. Це стосується як повнолітніх, так і неповнолітніх абітурієнтів.

Наявність вільних бюджетних місць не гарантує переведення на бюджет. Все залежить від кількості поданих заяв та результатів конкурсного відбору.

Які пільги можуть отримати діти військових під час навчання

Такі особи мають право на соціальну стипендію, якщо навчаються за державним чи регіональним замовленням на денній формі навчання.

Таким дітям безоплатно надаються підручники та доступ до інтернету, а також систем бази даних у державних та комунальних закладах освіти.

Вони мають право безоплатно мешкати в учнівських та студентських гуртожитках чи у гуртожитках з частковою пільговою оплатою, якщо особа навчається за денною формою та мешкає у гуртожитку.

Для отримання державної цільової підтримки потрібно подати на ім’я керівника освітнього закладу заяву, складену у довільній формі, та конкретно зазначити, на яку цільову підтримку претендує особа. До заяви потрібно подати копії документів, які підтверджують, що батьки дитини – УБД.

Пільги для дітей УБД на відпочинок

Діти військовослужбовців (від 7 до 18 років), що мають статус УБД, мають право на першочергове місце у дитячих оздоровчих таборах.

Державні органи мають забезпечувати таких дітей путівками до санаторно-курортних дитячих закладів, але не більше одного разу на рік.

Вони мають можливість відвідувати різноманітні гуртки, секції та студії за пільговими або безкоштовними умовами.

