Несмотря на полномасштабное вторжение, в Украину едут иностранцы: из-за бизнеса, политики, интереса, как волонтеры.

По данным пограничников, в первом квартале 2025 года Украину посетили более 1,19 млн иностранцев.

Среди топ-национальностей — поляки, немцы, американцы и другие европейцы.

Иностранцы в Украине

Чтобы иностанцам была понятнее Украина, Киев, наш бизнес и наши люди, появился VisitKyiv.com — независимый некоммерческий проект киевлян, созданный для иностранцев, приезжающих в город во время войны.

Цель — помочь иностранцам проводить время в Киеве: что посмотреть, где поесть, как передвигаться по городу и как поступать во время воздушных тревог, комендантского часа или отключения света.

Но еще одна цель этой платформы — рассказывать об уникальном опыте иностранцев, которые переехали или посещают Киев во время войны. Эти истории являются примером этического туризма, ведь Киев сегодня — это не о фото у муралов. Это об историях людей, которые проходят через множество трудностей, и которых искренне поддерживают иностранцы.

И сегодня мы хотим рассказать о двух таких друзьях Украины, которые поделились с VisitKyiv.com своими мыслями.

Конрад Вальтер

Конрад Вальтер — немецкий политический советник из Штутгарта, который каждый раз, когда у него есть свободные дни, прилетает в Киев, чтобы собственноручно собирать FPV-дроны для фронта.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Konrad Walter (@_konrad_walter)

Конрад имел связь с Украиной задолго до полномасштабного вторжения. Он родился через несколько месяцев после Чернобыльской катастрофы.

Во взрослом возрасте решил поехать на фестиваль кино и урбанистики 86 в Славутиче. И оттуда стал открывать Украину. Был здесь по состоянию на сегодняшний день более 20 раз. Помнит, как изменилась Украина и Киев после Революции Достоинства.

– Повсюду появлялись арт-пространства, рестораны. Кафе Зигзаг было только началом, а потом — вся Рейтарская, Подол. Все расцветало. Для меня с 2017 года Киев стал самым интересным городом в Европе, – говорит иностранец.

И сейчас, каждый раз, как приезжает в столицу, идет по местам, уже ставшим “своими”.

– Иду туда, где меня знают, спрашивают: О, ты вернулся! Тебе как всегда коктейль или пиццу? Люди знают меня по имени,

Свою магистерскую работу Конрад писал тоже, будучи в Киеве, в городском кафе Хармс.

– Очень люблю бар Salvador Dali. Сейчас там много иностранцев, атмосфера немного изменилась, но я люблю персонал, когда прихожу, мы всегда обнимаемся. У них отличный чили кон карне, который не так легко найти в Киеве, и пицца отличная.

Но самая важная рутина – это встреча с друзьями. Те, кто еще там, кто не на фронте. Услышать, что происходит. Сейчас я бы сразу пошел в мастерскую дронов, посмотрел, как у них дела, посмотрел бы видео с фронта… И планировал бы свой следующий приезд в Киев, – говорит Конрад.

Когда началось полномасштабное вторжение, Конрад находился в Штутгарте. Сюда приезжали тысячи украинцев.

И его первым волонтерством была помощь в отеле, который заполнился беженцами.

Он вместе с другими волонтерами помогал 500 людям. И тогда он решил ехать в Киев. Это был июнь 2022 года.

– Это было время, когда поезда из Украины были полными, а туда – нет. Пригород Киева уже освободили. Это выглядело ужасно, весь мир увидел эти преступления. Было тяжело. Мои близкие это приняли, они знали, что я уезжаю не из-за войны. Мне не интересна война, я ненавижу ее, как и все остальные. Я там потому, что люблю украинцев, люблю свою европейскую свободу и хочу защищать демократию и ценности. Если бы война была где-то в другом месте, я бы не уехал. Но поскольку я люблю Киев, я поехал поддержать друзей, – рассказывает волонтер.

– Фактически все свои отпуска и выходные я проводил как волонтер. С друзьями, которых он встретил еще до полномасштабной войны. Некоторые из них стали волонтером, они оставили бизнес или основную работу, кто-то пошел воевать, другие — волонтерить.

Они основали общественные организации, и я очень горжусь тем, что являюсь маленькой частью того, что они делают. Мы начинали, как и все, с гуманитарки, потом ездили на деоккупированные территории. Почти все лето 2022 года я провел в освобожденных селах у границы с Беларусью, – рассказывает Конрад.

Конрад с друзьями помогал чинить крыши домов. Сначала на Киевщине, потом на Черниговщине, Харьковщине.

– В общей сложности мои друзья сделали 400 крыш. То есть 400 семей теперь имеют новую крышу. Все это работа моих друзей, я только занимаюсь волонтерством с ними. Но мне удалось найти достаточно большие деньги в Германии, и благодаря этому мы смогли отремонтировать две или три школы и медицинский центр. Это было так приятно: когда ты чинишь дом какой-нибудь бабушки — кстати, крыша это и немецкое слово (Dach) — и когда крыша готова, они готовят тебе борщ, плачут… – говорит Конрад.

Давняя подруга Конрада Ксения раньше имела хипстерский цветочный магазин на Воздвиженке, но сейчас делает дроны. Во все выходные и отпуска Конрад тоже в Киеве собирает дроны.

– У нее золотые руки – она делала невероятные букеты, не просто стандартные розы, а что-то стильное. А теперь эти золотые руки собирают более 100 FPV-дронов в месяц. Она трансформировала свои навыки. Теперь она защищает Европу и демократию, хотя она флористка. Это невероятно вдохновляет.

Организация называется Клин, их можно найти в Instagram. Это секретное место в Киеве. О них писали Financial Times, германские газеты. Я сначала боялся, смогу ли. Но этим летом я приехал на 6 недель и решил научиться, – говорит Конрад.

Волонтеру понравилось делать руками то, что приносит результат.

– Когда через несколько дней ты видишь видео с фронта, где дрон за $350-400, который сделал ты, простой человек, уничтожающий российский танк – это невероятное ощущение.

Конрад никого не убеждает ехать в Украину. Иногда друзья приезжают с ним, но за минуту до пересечения границы в Перемышле он напоминает, что сейчас можно выйти из поезда и вернуться домой.

– Для первого раза я советую жить там, где близко есть укрытие. Люди не знают, как они отреагируют. Ты чувствуешь себя безопаснее, когда знаешь, что укрытие рядом. Что касается этики… если вы едете просто пофоткать разрушенные дома — пожалуйста, не едьте. Сидите дома. Но если вы что-то делаете, рассказываете друзьям, волонтерите, поддерживаете местную экономику, бары, диджеев (это тоже культура) – тогда это хорошо. Но нужно быть подготовленным. Это – война.

Если бы Киев был человеком, это была бы женщина.

– Этот человек идет на завтрак где-то на Золотых Воротах – сырники или авокадо-тост. Обедает с интересными друзьями. А вечером – изысканный ужин с крафтовым пивом или натуральным вином на Подоле. Этот человек, видимо, связан с IT, очень талантлив, образован, говорит по-английски лучше меня, но если я скажу фразу на украинском — он будет в восторге. Я думаю, это была бы женщина. Сильная. Как моя подруга-флористка Ксения. У нее в цветочном магазине всегда была хорошая музыка и кофе. Теперь у нее в мастерской дронов тоже хорошая музыка и кофе. Ибо без хорошего кофе не сделаешь ни хорошего букета, ни хорошего дрона. Стандарты сервиса в Киеве намного выше, чем в Германии, – говорит Конрад.

Клавдия Бжезинская

Клавдия Бжезинская — польская воздушная гимнастка и IT-специалист, переехавшая в Киев во время полномасштабной войны, и сегодня время от времени тоже приезжает сюда.

Клавдия впервые приехала в Киев с друзьями во время пандемии в 2019 году. Они решили встретить здесь Новый год. В тот момент она жила в Австрии.

За 20 дней до полномасштабной войны Клавдия тоже была в Киеве, осуществила свою мечту – посетила Чернобыль.

Также здесь познакомилась с одним из тренеров, владелицей студии воздушной гимнастики в Киеве. Они подружились. А потом приехала уже в мае 2022-го. Говорит, очень хотела попасть сюда еще раз.

– По сути, мой опыт с Киевом – это преимущественно опыт военного времени. Я действительно не знаю другого Киева, кроме нынешнего. Я стала приезжать регулярно, и в какой-то момент подумала, что хотела бы переехать в Киев. Я провожу здесь время, мне нравится проводить здесь время. У меня есть друзья, – говорит Клудия.

Клавдия – программистка, поэтому смогла работать в Киеве удаленно. А после работы занималась воздушной акробатикой, потом стала учить киевлян акробатике.

И так встретила много людей, тоже занимающихся этим спортом. Сейчас она бывает в Киеве время от времени и преподает индивидуальные уроки.

У Клавдии отличная украинская. Выучила ее прямо во время общения с украинцами.

Потому что сначала проводила занятия на английском, а уже через несколько недель стала обучать на украинском. Помнится, как впервые услышала воздушную тревогу.

– Я была в шоке, когда была тревога. И я уже видела, никто не реагирует, никто не бегает, нет паники. И мне показалось: это еще так рано, это только три месяца или два. И позже, как я начала жить в Киеве, я уже поняла все, почему так есть, – говорит Клавдия.

Тоже уже есть в Киеве любимые локации. На первом месте – студия воздушной акробатики. А дальше прогулка по центру Киева, Майдану, по Крещатику.

– И еще я очень люблю ходить здесь на Подол, в отличный Jazz Club, Jazz Club 32. Я там регулярно тоже прихожу на замечательные концерты. Это также филармония. Я тоже ее очень люблю. У меня есть еще одна очень хорошая локация на Подоле, называется Fum-Fum. Потому что я веганка. И там просто очень вкусная веганская еда, – говорит Клавдия.

Говорит, что именно Киев и пребывание здесь во время войны изменили ее.

– Мне казалось раньше, что у меня нет отваги, что я не отважный человек. Что отважные – это те, которые там воюют на фронте, например. Отважные – это те, которые, например, совершают диверсии в России. Но в Киеве я поняла, что отвага – это не только так делать, но просто бояться и делать. Это тоже отвага. И я поняла, что у меня ее много. И это на меня очень повлияло, я отважилась и основала в Польше фонд воздушной гимнастики. Поняла, что просто могу, – говорит Клавдия.

Клавдия говорит, что невозможно понять Киев, Украину и украинцев, пока не приедешь сам, не поживешь и не увидишь все своими глазами.

– И это вопрос, на который каждый сам для себя должен ответить: готов ли он к тому, чтобы проснуться от взрыва. Это стресс и ты не знаешь во время того, что ты будешь делать, – говорит Клавдия.

Интересно, что Клавдия тоже считает, что Киев имеет лицо молодой отважной женщины, которая многое пережила. Она считает, что она молода, но имеет богатый опыт.

