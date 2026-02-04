Прежде чем тратить собственные сбережения на замену или ремонт окон, есть смысл узнать о программе єВідновлення. Государство компенсирует полную стоимость восстановления.

Как работает программа

Программа работает просто: владелец подает заявку через приложение Дія, комиссия приезжает на осмотр и назначает сумму компенсации, деньги приходят на специальную карту єВідновлення. Дальше можно выбрать подрядчика и оплатить ремонт этой картой.

Максимальная сумма:

Сейчас смотрят

для квартир — 350 тыс. грн;

для частных домов — 500 тыс. грн.

Главная проблема: найти надежного подрядчика

Главная сложность — найти надежного подрядчика, который официально участвует в программе. Далеко не все сервисные компании имеют возможность принять оплату картами єВідновлення.

Компания РемВікно входит в список авторизованных партнеров программы (можно проверить на сайте Дія), принимает оплату картами єВідновлення и предоставляет все документы для отчёта.

Опыт и репутация имеют значение

РемВікно работает на рынке оконных услуг с 2010 года и за это время заработала репутацию надежного подрядчика как среди частных клиентов, так и среди компаний и государственных структур.

По данным компании, в 2024 году более 150 семей, получивших средства по программе єВідновлення, выбрали РемВікно для ремонта окон. Этот опыт особенно важен при работе с программой єВідновлення, где требуется четкое соблюдение процедур и правильное оформление документов для отчетности.

После получения средств на карту работа начинается быстро. Изготовление новых окон или стеклопакетов занимает около недели, установка — один рабочий день.

Если нужна только регулировка фурнитуры или мелкий ремонт без замены стеклопакета, работы выполняются за один день. Устанавливаются современные энергоэффективные стеклопакеты с гарантией, что особенно важно в условиях постоянных отключений отопления.

Важно помнить

Деньги на карте єВідновлення можно потратить только у авторизованных участников программы и только на ремонтные материалы и услуги.

Сроки использования средств:

12 месяцев — если сумма до 200 тыс. грн;

18 месяцев — если больше 200 тыс. грн.

После завершения ремонта нужно подать отчет через Дію о потраченных средствах. Это делается, когда использовано не менее 90% выделенной суммы.

Эксперты советуют не откладывать подачу заявки: с приближением отопительного сезона нагрузка на подрядчиков возрастает, и сроки могут увеличиться.

Читайте также Энергопомощь для ФЛП: Кабмин запустил выплаты и льготное кредитование

Фото: РемВікно

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.