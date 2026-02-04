Як безкоштовно відремонтувати вікна за державний кошт
Перш ніж витрачати власні заощадження на заміну або ремонт вікон, є сенс дізнатися про програму єВідновлення. Держава компенсує повну вартість відновлення.
Як працює програма
Програма працює просто: власник подає заявку через додаток Дія, комісія приїжджає на огляд і призначає суму компенсації, гроші надходять на спеціальну картку єВідновлення. Далі можна обрати підрядника і оплатити ремонт цією карткою.
Максимальна сума:
- для квартир — 350 тис. грн;
- для приватних будинків — 500 тис. грн.
Головна проблема: знайти надійного підрядника
Головна складність — знайти надійного підрядника, який офіційно бере участь у програмі. Далеко не всі сервісні компанії мають можливість прийняти оплату картками єВідновлення.
Компанія РемВікно є у списку авторизованих партнерів програми (можна перевірити на сайті Дія), приймає оплату картками єВідновлення та надає всі документи для звіту.
Досвід і репутація мають значення
РемВікно працює на ринку віконних послуг із 2010 року, і за цей час заробила репутацію надійного підрядника як серед приватних клієнтів, так і серед компаній та держструктур.
За даними компанії, у 2024 році понад 150 сімей, які отримали кошти за програмою єВідновлення, обрали РемВікно для ремонту вікон. Цей досвід особливо важливий при роботі з програмою єВідновлення, де потрібне чітке дотримання процедур і правильне оформлення документів для звітності.
Після отримання коштів на картку робота починається швидко. Виготовлення нових вікон або склопакетів триває близько тижня, встановлення — один робочий день.
Якщо потрібне тільки регулювання фурнітури або дрібний ремонт без заміни склопакета, роботи виконуються за один день. Встановлюються сучасні енергоефективні склопакети з гарантією, що особливо важливо в умовах постійних відключень опалення.
Важливо пам’ятати
Гроші на картці єВідновлення можна витратити тільки в авторизованих учасників програми і тільки на ремонтні матеріали та послуги.
Терміни використання коштів:
- 12 місяців — якщо сума до 200 тис. грн;
- 18 місяців — якщо понад 200 тис. грн.
Після завершення ремонту потрібно подати звіт через Дію про витрачені кошти. Це робиться, коли використано не менше 90% виділеної суми.
Експерти радять не відкладати подання заявки: з наближенням опалювального сезону навантаження на підрядників зростає, і терміни можуть збільшитися.
Фото: РемВікно