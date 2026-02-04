Перш ніж витрачати власні заощадження на заміну або ремонт вікон, є сенс дізнатися про програму єВідновлення. Держава компенсує повну вартість відновлення.

Як працює програма

Програма працює просто: власник подає заявку через додаток Дія, комісія приїжджає на огляд і призначає суму компенсації, гроші надходять на спеціальну картку єВідновлення. Далі можна обрати підрядника і оплатити ремонт цією карткою.

Максимальна сума:

для квартир — 350 тис. грн;

для приватних будинків — 500 тис. грн.

Головна проблема: знайти надійного підрядника

Головна складність — знайти надійного підрядника, який офіційно бере участь у програмі. Далеко не всі сервісні компанії мають можливість прийняти оплату картками єВідновлення.

Компанія РемВікно є у списку авторизованих партнерів програми (можна перевірити на сайті Дія), приймає оплату картками єВідновлення та надає всі документи для звіту.

Досвід і репутація мають значення

РемВікно працює на ринку віконних послуг із 2010 року, і за цей час заробила репутацію надійного підрядника як серед приватних клієнтів, так і серед компаній та держструктур.

За даними компанії, у 2024 році понад 150 сімей, які отримали кошти за програмою єВідновлення, обрали РемВікно для ремонту вікон. Цей досвід особливо важливий при роботі з програмою єВідновлення, де потрібне чітке дотримання процедур і правильне оформлення документів для звітності.

Після отримання коштів на картку робота починається швидко. Виготовлення нових вікон або склопакетів триває близько тижня, встановлення — один робочий день.

Якщо потрібне тільки регулювання фурнітури або дрібний ремонт без заміни склопакета, роботи виконуються за один день. Встановлюються сучасні енергоефективні склопакети з гарантією, що особливо важливо в умовах постійних відключень опалення.

Важливо пам’ятати

Гроші на картці єВідновлення можна витратити тільки в авторизованих учасників програми і тільки на ремонтні матеріали та послуги.

Терміни використання коштів:

12 місяців — якщо сума до 200 тис. грн;

18 місяців — якщо понад 200 тис. грн.

Після завершення ремонту потрібно подати звіт через Дію про витрачені кошти. Це робиться, коли використано не менше 90% виділеної суми.

Експерти радять не відкладати подання заявки: з наближенням опалювального сезону навантаження на підрядників зростає, і терміни можуть збільшитися.

