В Украине продолжается кровавая война. К сожалению, десятки украинских военных ежедневно получают ранения и погибают за свободу и независимость нашей страны.

В то же время с начала полномасштабной войны семьи погибших украинских воинов имеют право на денежную компенсацию.

Факты ICTV узнали, кто может получить выплаты за павшего воина, какую сумму выплачивают и как оформить компенсацию.

Назначение единовременной денежной помощи военнослужащим: кто может получить

Родственники каждого военнослужащего, который погиб на войне в Украине, могут получить от государства единовременную компенсацию в размере 15 млн грн или денежную помощь в связи с гибелью военного в размере 750-кратного прожиточного минимума.

На размер помощи влияют обстоятельства гибели военного. Если он погиб в боевых действиях на фронте, то его родные имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше.

Единовременная денежная помощь выплачивается в том случае, если военный погиб во время действия военного положения или вследствие ранения/контузии/травмы/увечья, произошедшего в период действия военного положения при защите Родины, во время участия в боевых действиях или иных мероприятиях, в частности, как уточняется приказами, на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мероприятий, не позднее чем через один год после ранения/травмы или другого повреждения.

Законом Украины № 3515-ІХ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно назначения и выплаты единовременной денежной помощи был расширен перечень лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) лица в связи с исполнением обязанностей военной службы или иных случаях.

Независимо от содержания личного распоряжения человека право на единовременную денежную помощь имеют:

малолетние дети;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего человека.

При отсутствии личного распоряжения о соответствующих процентах, на получение единовременной денежной помощи имеют право:

один из супругов, который пережил погибшее лицо;

родители (усыновители) погибшего лица, если они не лишены в отношении него родительских прав;

внуки погибшего человека, если на момент его гибели их родители погибли;

дети погибшего (в том числе, зачатые при жизни погибшего лица и рожденные после его смерти);

дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав;

женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке (при условии что этот факт установлен решением суда);

иждивенцы погибшего лица.

Иждивенцы — это члены семьи погибшего, находившиеся на его полном содержании или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Такими лицами могут быть:

нетрудоспособные совершеннолетние дети;

совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, которые получали алименты в связи с обучением;

братья, сестры, внуки, не достигшие 18 летнего возраста (или старше), если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего.

Размер и порядок выплаты за павшего военного 2026

Семья каждого военного, который погиб, защищая Украину во время полномасштабной войны, имеет право получить единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям подразумевает то, что деньги не выплачивают одним платежом. Сначала государство выплачивает 20% этой суммы, а остаток разбивают ежемесячно в течение 40 последующих месяцев.

Единовременное пособие распределяется равными долями между всеми членами семьи, которые имеют право на эту помощь.

Компенсация делится на части: первая — 20% от суммы, а затем ежемесячно фиксированные суммы:

первая выплата — 1/5 от назначенной суммы ЕДП;

вторая часть — остаток невыплаченной суммы ЕДП (4/5 от назначенной суммы) выплачивается ежемесячно, долями в течение 40 следующих месяцев.

— То есть на первом этапе происходит выплата 3 млн грн, в дальнейшем — 300 тыс. грн в месяц. Эта сумма делится пропорционально по количеству членов семьи погибшего.

Как получить выплаты за погибшего воина 2026: необходимые документы и куда обращаться

Назначение единовременной денежной помощи военнослужащим осуществляется определенным образом.

Члены семьи, имеющие право на получение ЕДП, могут реализовать его с даты гибели или смерти, указанной в свидетельстве о смерти.

— Если тот, кто имеет право на получение выплаты, отказывается от ЕДП или в течение трех лет не реализует свое право, доли распределяются между другими лицами, которые имеют право на единоразовую денежную помощь.

После того как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать необходимые документы. После этого семья должна обратиться к военному руководству погибшего для получения дополнительных документов.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного. Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Военная часть по запросу ТЦК, куда обратились члены семьи погибшего / умершего вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), полученного при защите Родины в период действия военного положения, не позднее чем через один год после такого ранения (контузии, травмы, увечья) предоставляет указанные выше документы.

Порядок и перечень документов для получения денежной помощи установлены постановлением КМУ №975 от 25 декабря 2013 года.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с личным заявлением или заявлением законных представителей лиц, имеющих право на ЕДП, в ТЦК и СП или уполномоченное подразделение другого силового ведомства.

В местный территориальный центр комплектования необходимо подать следующие документы:

заявление о выплате единовременного денежного пособия;

копию свидетельства о смерти;

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего;

копию врачебного свидетельства о смерти;

копии страниц паспорта получателя единовременного пособия с данными о фамилии, имени, отчестве и месте регистрации;

копию свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);

копию свидетельства о браке (для выплаты жене);

копию свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям);

копию решения суда или нотариально удостоверенной сделки, которая будет подтверждать факт пребывания заявителя на иждивении погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего (умершего), но находились на его иждивении).

После того как родственники, имеющие право на ЕДП, подали документы и заявление, районный ТЦК и СП заверяет копии документов, не позднее семи рабочих дней после поступления направляет их областным ТЦК и СП за подчинением.

Далее в течение 15 дней документы отправляют на рассмотрение в Минобороны. Там принимают решение в течение 30 дней. В случае положительного решения Департамент соцобеспечения не позднее трех рабочих дней доводит его до финансово-экономического управления Командования Сухопутных войск ВСУ для информирования областных ТЦК и готовит проекты распределений. Районные ТЦК, которые оформляли документы для назначения выплаты, уведомляют членов семей.

После открытия ассигнований командование Сухопутных войск ВСУ не позднее пяти рабочих дней готовит и предоставляет Государственной казначейской службе Украины распределения открытых ассигнований в разрезе распорядителей бюджетных средств низшего уровня.

Со дня открытия ассигнований ЕДП выплачивается областным ТЦК, а затем перечисляются на банковский счет, который семья погибшего указала в заявлении.

