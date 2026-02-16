В Україні триває кривава війна. На жаль, десятки українських військових щодня зазнають поранень і гинуть за свободу та незалежність нашої країни. Із початку повномасштабної війни родини загиблих українських воїнів мають право на грошову компенсацію.

Факти ICTV дізнавалися, хто може отримати виплати за полеглого воїна, яку суму виплачують та як оформити компенсацію.

Призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям: хто може отримати

Родичі кожного військовослужбовця, який загинув на війні в Україні, можуть отримати від держави одноразову компенсацію в розмірі 15 млн грн або грошову допомогу у зв’язку із загибеллю військового в розмірі 750-разового прожиткового мінімуму.

На розмір допомоги впливають обставини загибелі військового. Якщо він загинув під час бойових дій на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 млн грн. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не під час бойових дій, то обсяг компенсації буде меншим.

Одноразова грошова допомога виплачується у тому разі, якщо військовий загинув під час дії воєнного стану або внаслідок поранення/контузії/травми/каліцтва, що сталося в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі в бойових діях чи інших заходах, зокрема, як уточнено наказами, на тимчасово окупованій РФ території України, на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора в період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення/травми чи іншого ушкодження.

Законом України №3515-ІХ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги було розширено перелік осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) особи у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби чи інших випадках.

Незалежно від змісту особистого розпорядження людини право на одноразову грошову допомогу мають:

малолітні діти;

неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої особи.

За відсутності особистого розпорядження про відповідні відсотки, на отримання одноразової грошової допомоги мають право:

один із подружжя, який пережив загиблу особу;

батьки (усиновлювачі) загиблої особи, якщо вони не позбавлені стосовно неї батьківських прав;

онуки загиблої особи, якщо на момент її загибелі їхні батьки загинули;

діти загиблого (зокрема, зачаті за життя загиблої особи та народжені після її смерті);

діти, стосовно яких загиблу особу було позбавлено батьківських прав;

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла особа проживала однією сім’єю, але не перебувала в шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду);

утриманці загиблої особи.

Утриманці — це члени сім’ї загиблого, що перебували на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним та основним джерелом засобів до існування.

Такими особами можуть бути:

непрацездатні повнолітні діти;

повнолітні діти віком до 23 років, які отримували аліменти у зв’язку із навчанням;

брати, сестри, онуки, які не досягли 18-річного віку (або старші), якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років та перебували на повному забезпеченні загиблого.

Розмір та порядок виплати за полеглого військового 2026

Сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ям передбачає, що гроші не виплачують одним платежем. Спочатку держава виплачує 20% цієї суми, а залишок розбивають щомісячно впродовж 40 наступних місяців.

Одноразова допомога розподіляється рівними частками між усіма членами родини, які мають право на цю допомогу.

Компенсація поділяється на частини: перша – 20% від суми, а потім щомісяця фіксовані суми:

перша виплата — 1/5 від призначеної суми ОГД;

друга частина ― залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) виплачується щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

– Тобто на першому етапі відбувається виплата 3 млн грн, надалі 300 тис. грн на місяць. Ця сума ділиться пропорційно за кількістю членів сім’ї загиблого.

Як отримати виплати за загиблого воїна 2026: необхідні документи та куди звертатися

Призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям здійснюється певним чином.

Члени сімʼї, які мають право на отримання ОГД, можуть реалізувати його з дати загибелі або смерті, зазначеній у свідоцтві про смерть.

– Якщо той, хто має право на отримання виплати, відмовляється від ОГД або протягом трьох років не реалізує своє право, частки розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Після того як сімʼя отримала свідоцтво про смерть військового, можна починати збирати необхідні документи. Після цього родина має звернутися до військового керівництва загиблого, щоб отримати додаткові документи.

Протягом 10 днів командир військової частини передає родичам загиблого:

Витяг із наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Військова частина за запитом ТЦК, до якого звернулися члени сім’ї загиблого, що помер унаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини в період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва) надає зазначені вище документи.

Порядок і перелік документів для отримання грошової допомоги встановлені постановою КМУ №975.

Щоб отримати виплату, необхідно звернутися з особистою заявою чи заявою законних представників осіб, які мають право на ОГД, до ТЦК та СП або уповноваженого підрозділу іншого силового відомства.

До місцевого територіального центру комплектування необхідно подати такі документи:

заяву про виплату одноразової грошової допомоги;

копію свідоцтва про смерть;

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця;

копію лікарського свідоцтва про смерть;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Після того як родичі, які мають право на ОГД, подали документи та заяву, районний ТЦК та СП завіряє копії документів, не пізніше семи робочих днів після надходження надсилає їх обласному ТЦК та СП за підпорядкуванням.

Далі протягом 15 днів документи відправляють на розгляд у Міноборони. Там ухвалюють рішення протягом 30 днів. У разі позитивного рішення Департамент соцзабезпечення не пізніше трьох робочих днів доводить його до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗСУ для інформування обласних ТЦК і готує проєкти розподілів. Районні ТЦК, які оформляли документи для призначення виплати, повідомляють членів сімей.

Після відкриття асигнувань Командування Сухопутних військ ЗСУ не пізніше п’яти робочих днів готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

З дня відкриття асигнувань не пізніше пʼяти робочих днів ОГД виплачується обласним ТЦК, а потім перераховується на банківський рахунок, який сімʼя загиблого зазначила в заяві.

