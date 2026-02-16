Звание Герой Украины является высшим государственным отличием с 23 августа 1998 года. Оно присваивается гражданам Украины, в частности, за совершение выдающегося героического подвига. Герой Украины, совершивший такой подвиг, получает орден Золотая Звезда.

О том, какая самая высокая военная награда в Украине и сколько человек ею наградили, читайте в материале.

Какая самая высокая награда ВСУ

Звание Герой Украины — это высшая государственная награда, которая может быть присвоена гражданину Украины за выдающиеся заслуги перед государством. В Вооруженных Силах Украины это звание является высшим военным отличием, символизирующим безоговорочное мужество, героизм и самопожертвование ради Украины.

Вместе со званием Герой Украины вручается орден Золотая Звезда. Это награда в виде пятиконечной звезды, выполненной из золота, которую носят на груди слева.

Награждение орденом Золотая Звезда происходит за:

исключительную личную храбрость и мужество,

героизм во время боевых действий,

самоотверженное выполнение боевого задания,

сохранение жизни побратимов ценой собственного риска или жизни.

Орден Золотая Звезда является высшим за все другие военные награды, включая Крест боевых заслуг. Все остальные награды носятся ниже по статусу. Орден размещается на груди слева и имеет приоритет перед любыми другими государственными или ведомственными наградами.

Далее следуют: Крест храбрых, Золотой, Серебряный и Стальной кресты, Крест Военная честь, Комбатантский крест, а также нагрудные знаки За несокрушимость, За сохранение жизни и За содействие армии.

С 29 апреля 1995 года офицеры могут получать награду Президента Украины — Именное огнестрельное оружие за значительный вклад в обеспечение обороноспособности страны, охрану государственной границы, поддержание высокой боевой готовности, укрепление национальной безопасности, борьбу с преступностью, защиту конституционных прав и свобод, а также за безупречную службу, образцовое выполнение обязанностей, проявленную честь и доблесть.

Отличие Президента Украины — орден За заслуги с 22 сентября 1996 года вручается за выдающиеся личные достижения в различных сферах, в том числе военной. Этот орден имеет три степени, которые присваиваются последовательно, начиная с III степени. Повторное награждение высшей степенью возможно не ранее чем через три года после предыдущего.

Высшая военная награда в Украине — Крест боевых заслуг

Крест боевых заслуг — это высшая военная награда Украины, которая носится слева на груди перед другими отличиями. Только орден Золотая Звезда может располагаться выше этого Креста.

5 мая 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский учредил награду Крест боевых заслуг для достойного чествования защитников суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Эта награда присуждается за исключительное личное мужество и отвагу, а также за выдающийся геройский поступок во время выполнения боевых задач в опасных условиях с непосредственным столкновением с врагом.

Она также вручается за значительные успехи в руководстве войсками во время ведения военных действий. Один человек может быть награжден Крестом боевых заслуг не более трех раз.

В чем разница между Крестом боевых заслуг и Золотой звездой

Герой Украины (с Золотой Звездой) присваивается за совершение выдающегося геройского поступка. Это должно быть событие или действие исключительного масштаба, имеющее национальное значение, связанное с большим риском для жизни или жертвой ради Украины. Это может быть единственный, но чрезвычайно весомый поступок.

Крест боевых заслуг присуждается за выдающуюся личную храбрость, чрезвычайные поступки и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Вручается за серию чрезвычайных поступков или за особо отмеченные действия в боевых условиях.

Сколько воинов награждены Золотым Крестом

На начало 2026 года отмечено 393 военнослужащих.

В 2026 году награду Крест боевых заслуг получили следующие военнослужащие. Награду воинам вручил глава государства 29 января 2026 года.

Среди награжденных — Александр Аликсеенко и Александр Тишаев. В течение пяти месяцев они вместе удерживали наблюдательный пункт под ежедневными российскими обстрелами. Александр Аликсеенко получил ранение, однако из-за сложных погодных условий и постоянного огня эвакуация стала возможной только 28 октября, во время тумана. Также он отличился спасением побратимов после применения врагом газовых боеприпасов. Александр Тишаев неоднократно способствовал эвакуации украинских воинов и обороне позиций вблизи села Вербовое в Запорожье.

Награду получил и сержант Виктор Гребень (НГУ, Азов). В марте прошлого года он отражал прорыв оккупантов в тыл обороны украинских защитников, уничтожил пятерых врагов и боевую бронированную машину Тигр. После тяжелого ранения в результате подрыва на мине организовал отход подразделения, спас жизнь побратимов.

Среди награжденных — капитан Виталий Кравчук (НГУ). В августе 2025 года в Запорожье он командовал штурмовой группой во время отражения позиций россиян. Впоследствии, после обнаружения скопления противника, возглавил группу корректировки артиллерийского огня, в результате чего было уничтожено четыре единицы техники и 15 оккупантов.

