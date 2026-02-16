Звання Герой України є найвищою державною відзнакою з 23 серпня 1998 року. Воно присвоюється громадянам України, зокрема за здійснення визначного героїчного подвигу. За нього Герой України отримує також орден Золота Зірка.

Про те, яка найвища військова нагорода в Україні і скількох осіб нею нагородили, читайте в матеріалі.

Яка найвища нагорода ЗСУ

Звання Герой України — це найвища державна нагорода, яка може бути присвоєна громадянину України за визначні заслуги перед державою. У Збройних силах України це звання є найвищим військовим відзначенням, що символізує беззаперечну мужність, героїзм і самопожертву заради України.

Разом зі званням Герой України вручається орден Золота Зірка. Це відзнака у вигляді п’ятикутної зірки, виконаної з золота, яку носять на грудях зліва.

Нагородження орденом Золота Зірка відбувається за:

виняткову особисту хоробрість і мужність,

героїзм під час бойових дій,

самовіддане виконання бойового завдання,

збереження життя побратимів ціною власного ризику або життя.

Орден Золота Зірка є вищим за всі інші військові нагороди, включно з Хрестом бойових заслуг. Усі інші нагороди носяться нижче по статусу. Орден розміщується на грудях зліва і має пріоритет перед будь-якими іншими державними чи відомчими відзнаками.

Далі йдуть: Хрест хоробрих, Золотий, Срібний і Сталевий хрести, Хрест Військова честь, Комбатантський хрест, а також нагрудні знаки За незламність, За збереження життя та За сприяння війську.

З 29 квітня 1995 року офіцери можуть отримувати відзнаку президента України — іменну вогнепальну зброю за значний внесок у забезпечення обороноздатності країни, охорону державного кордону, підтримку високої бойової готовності, зміцнення національної безпеки, боротьбу зі злочинністю, захист конституційних прав і свобод, а також за бездоганну службу, зразкове виконання обов’язків, проявлену честь і доблесть.

Відзнака президента України орден За заслуги з 22 вересня 1996 року вручається за видатні особисті досягнення в різних сферах, зокрема військовій. Цей орден має три ступені, які присвоюються послідовно, починаючи з III ступеня. Повторне нагородження вищим ступенем можливе не раніше ніж через три роки після попереднього.

Найвища військова нагорода в Україні – Хрест бойових заслуг

Хрест бойових заслуг — це найвища військова нагорода України, яка носиться зліва на грудях перед іншими відзнаками. Лише орден Золота Зірка може розташовуватись вище за цей Хрест.

5 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку Хрест бойових заслуг для гідного вшанування захисників суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Ця нагорода присуджується за виняткову особисту мужність і відвагу, а також за видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань у небезпечних умовах із безпосереднім зіткненням із ворогом.

Вона також вручається за значні успіхи в керівництві військами під час ведення воєнних дій. Одну особу можуть нагородити Хрестом бойових заслуг не більше трьох разів.

В чому різниця між Хрестом бойових заслуг та Золотою зіркою

Герой України (з Золотою Зіркою) присвоюється за здійснення визначного геройського вчинку. Це має бути подія або дія виняткового масштабу, що має національне значення, пов’язана з великим ризиком для життя або жертвою заради України. Це може бути єдиний, але надзвичайно вагомий вчинок.

Хрест бойових заслуг присуджується за видатну особисту хоробрість, надзвичайні вчинки та самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вручається за серію надзвичайних вчинків або за особливо відзначені дії в бойових умовах.

Скільки воїнів нагороджено Золотим Хрестом

На початок 2026 року відзначено 393 військовослужбовця.

У 2026 році нагороду Хрест бойових заслуг отримали такі військовослужбовці. Відзнаку воїнам вручив глава держави 29 січня 2026 року.

Серед нагороджених – Олександр Аліксєєнко та Олександр Тішаєв. Упродовж п’яти місяців вони разом утримували спостережний пункт під щоденними російськими обстрілами. Олександр Аліксєєнко зазнав поранення, однак через складні погодні умови та постійний вогонь евакуація стала можливою лише 28 жовтня, під час туману. Також він відзначився порятунком побратимів після застосування ворогом газових боєприпасів. Олександр Тішаєв неодноразово сприяв евакуації українських воїнів і обороні позицій поблизу села Вербове на Запоріжжі.

Нагороду отримав і сержант Віктор Гребінь (НГУ, Азов). Торік у березні він відбивав прорив окупантів у тил оборони українських захисників, знищив п’ятьох ворогів та бойову броньовану машину Тигр. Після важкого поранення внаслідок підриву на міні організував відхід підрозділу, врятувавши життя побратимів.

Серед відзначених – капітан Віталій Кравчук (НГУ). У серпні 2025 року на Запоріжжі він командував штурмовою групою під час відбиття позицій росіян. Згодом, після виявлення скупчення противника, очолив групу коригування артилерійського вогню, внаслідок чого було знищено чотири одиниці техніки та 15 окупантів.

Також Хрест бойових заслуг отримав майор Дмитро П’ятенко. Торік у серпні він стримував ворога поблизу Юнаківки на Сумщині, організувавши ефективну оборону та відбиття штурмів. У вересні під його командуванням було зупинено наступ противника на Покровському напрямку, знищено п’ять БМП і завдано значних втрат у живій силі ворога.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

