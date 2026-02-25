Несмотря на военное положение, в Украине сохраняется возможность для некоторых категорий работников получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Кто может рассчитывать на эту помощь, каков ее размер и в каких случаях она предоставляется в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

В 2026 году военнослужащие Вооруженных Сил Украины могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Это отдельный вид денежного обеспечения, который предоставляется не чаще одного раза в год и исключительно в рамках действующего законодательства.

Сейчас смотрят

Как сообщает Министерство обороны Украины, порядок, основания и размеры этой выплаты в 2026 году определены специальным поручением Министра обороны от 4 января 2026 года № 38/уд. Выплаты осуществляются только при наличии финансового ресурса в фонде денежного обеспечения.

Каков размер материальной помощи в 2026 году

В 2026 году сумма материальной помощи равна месячному денежному обеспечению военнослужащего.

В расчет включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты (кроме единовременных вознаграждений), на которые военнослужащий имеет право на дату подписания приказа.

Кто имеет право на выплату в 2026 году

Получить материальную помощь в 2026 году можно при наличии одного из определенных оснований, в частности:

Состояние здоровья и инвалидность

наличие инвалидности, полученной в результате ранения, травмы или контузии во время защиты Украины;

тяжелые заболевания военнослужащего или членов его семьи, подтвержденные медицинскими документами;

длительное лечение (более 30 дней подряд), реабилитация или отпуск для лечения из-за ранения или заболевания, связанные с выполнением служебных обязанностей;

онкологические заболевания, требующие хирургического лечения, химио- или лучевой терапии (независимо от года установления диагноза);

заболевание туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, вирусными гепатитами B или C.

Семейные обстоятельства

смерть военнослужащего или его близких родственников (жены/мужа, детей, родителей);

рождение или усыновление ребенка;

раненые или тяжелые травмы членов семьи, вызванные вооруженной агрессией Российской Федерации.

Особые обстоятельства службы

Если военнослужащий или его семья находятся в плену, являются заложниками, интернированы или пропали без вести (за исключением добровольной сдачи в плен).

Как получить материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов

Событие должно произойти в 2026 году или в декабре 2025 года, при условии, что право на помощь тогда не было реализовано.

Чтобы получить выплату в 2026 году, военнослужащий должен:

Подать рапорт на имя командира или начальника. Указать основание для предоставления помощи. Приложить подтверждающие документы (медицинские справки, заключения комиссий, свидетельства и т. п.).

Решение о выплате принимается путем издания соответствующего приказа командира и осуществляется в пределах утвержденной сметы.

Для военнослужащих, которые до службы работали в бюджетных учреждениях, в 2026 году действует отдельное условие. Материальная помощь может быть выплачена только при условии, что по предыдущему месту работы такая помощь не предоставлялась в год призыва или приема на службу и при наличии оснований, определенных поручением Министра обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.