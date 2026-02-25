Українці-військові, які зазнали поранень під час війни на території України, мають право на грошові державні виплати.

Які виплати передбачені за поранення, як їх отримати та хто має на це право – дізнавалися Факти ICTV.

Які виплати передбачені за поранення в Україні та хто їх отримає

У разі, якщо військовий дістав поранення під час виконання бойового завдання, він має право на кілька грошових виплат.

Адвокат і юрист Ario Law Firm Антон Діденко зазначає, що після поранення військовослужбовець може розраховувати на такі види виплат:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168

одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 №975.

– Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (пункт 1 КМУ від 28.02.2022 №168), – зазначає Діденко.

Розмір виплати за поранення

Експерт зазначає, щодо виплати одноразової грошової допомоги, то розмір такої виплати залежить від того, якими є наслідки зазнаного поранення.

– Так, у разі отримання військовослужбовцем інвалідності, розмір виплат визначено пунктом Б част. 1 ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей, – каже Діденко.

Розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімум у , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2026 році це 1 331 200 грн .

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2026 році це 1 331 200 грн 300-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (998 400 грн у 2026 році).

250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (832 000 грн у 2026 році).

– У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975, та може становити 70-кратний розмір (232 960 грн) прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – додає адвокат.

Нагадуємо, у 2026 році розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 3 328 грн.

На які види виплат можна розраховувати у 2026 році та за яких обставин:

для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачено два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата визначена порядком КМУ;

померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;

безперервна відпустка на лікування – не більше чотирьох місяців.

Як отримати виплату за поранення

Спочатку необхідно отримати документи з військової частини, зокрема довідку про поранення, контузію чи травму. У ній має бути чітко зазначено дату проведення службового розслідування та обставини отримання травми: чи вона стала наслідком захисту Батьківщини, виконання службових обов’язків або проходження військової служби. На основі цієї довідки військовослужбовець направляється на лікування в госпіталь або лікарню. Після завершення лікування у відповідному медичному документі фіксується, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини або проходженням військової служби. Одноразова грошова допомога військовослужбовцям у разі встановлення інвалідності Військовослужбовці та звільнені з військової служби особи мають право на одноразову грошову допомогу, якщо їм встановлено інвалідність або часткову втрату працездатності. Це стосується випадків, коли поранення, травма, контузія, каліцтво чи захворювання отримані під час виконання військових обов’язків або в процесі проходження служби. Щоб отримати цю виплату, необхідно звернутися до відповідних органів залежно від статусу: Військовослужбовці — до своєї військової частини.

Звільнені з лав Збройних сил України — до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Звільнені з інших військових формувань (Нацгвардія, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ГУР МО, Держспецзв’язок, Держприкордонслужба, Держспецслужба транспорту тощо) — до установи, де проходили службу перед звільненням. Грошова допомога на оздоровлення Військовослужбовці (крім строковиків), які мають або набувають право на щорічну основну відпустку, можуть раз на рік отримати грошову допомогу на оздоровлення. Її розмір відповідає місячному грошовому забезпеченню. Для отримання виплати необхідно подати рапорт. Допомога надається у таких випадках: перед виходом у щорічну основну відпустку повної тривалості;

перед другою частиною щорічної основної відпустки (у тому числі за невикористану відпустку минулих років, якщо це дозволено);

без оформлення відпустки — за рапортом військовослужбовця протягом року. Виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини, а для командирів — за наказом вищого керівництва із зазначенням суми допомоги.

