Проезд на красный свет светофора — одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения. Оно создает реальную угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, пассажиров.

Сколько штраф за красный свет и в каких случаях предусмотрена жесткая ответственность

Что будет, если поехать на красный свет: ответственность

Ответственность за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрена статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно части 2 статьи 122 КУоАП, штраф за проезд на красный свет — 510 грн.

Но, нарушения, которые привели к созданию аварийной ситуации, в частности: заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление или принять другие меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других лиц, влекут за собой:

штраф в размере 85 необлагаемых минимумов доходов граждан — 1445 грн;

или лишение права управлять транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года.

Какой штраф за проезд на красный свет на переезде

Проезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде, согласно статье 123 КУоАП, влечет за собой наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) с возможностью или без возможности изъятия транспортного средства у владельца, или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с изъятием транспортного средства или без него, или административный арест на срок от семи до десяти суток с изъятием транспортного средства или без такового.

Нарушение, совершенное при перевозке пассажиров или опасных грузов, приводит к лишению права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет с изъятием транспортного средства или без него, или административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток с изъятием транспортного средства или без такового.

Есть ли исключения, когда можно проехать на красный свет

Транспортные средства оперативных служб, выполняющих неотложное служебное задание, могут отступать от требований сигналов светофора при условии включения специальных световых и звуковых сигналов.

Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, определенном пунктом 8.10 ПДД, без использования экстренного торможения, разрешается двигаться дальше, если это не создает опасности для дорожного движения.

Пункт 2.14 (е) ПДД отмечает, что водитель имеет право отступать от требований законодательства в случаях непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно избежать собственной гибели или травмирования граждан.

Этот пункт часто трактуют как возможность отступать от правил во избежание ДТП или для спасения людей.

