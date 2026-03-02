Административный штраф взимается с людей, совершивших административное правонарушение.

Например, за несоблюдение правил дорожного движения, нарушение правил пожарной безопасности, непредставление налоговой отчетности, за мелкое хулиганство и т.д.

Что будет, если не заплатить административный штраф, – читайте на Фактах ICTV.

Что будет, если не уплатить административный штраф

Юрист Виктор Мазур отмечает, что если вы не хотите, чтобы его размер удвоился и по вам открыли исполнительное производство, то административный штраф необходимо уплатить в течение 15 дней на счет районного государственного казначейства.

Уплата административного штрафа: советы юриста

Я советую вам не ждать 15 дней, чтобы уплатить штраф. Оплатите его как можно скорее. На второй день или на третий (если нет возможности сразу этого сделать).

Потому что полиция обычно срока 15 дней не соблюдает и передает дело в исполнительную службу гораздо быстрее.

Кроме того, есть еще один немаловажный момент. К примеру, если вы отказались от подписи постановления об административном правонарушении, то полиция обычно копию постановления вам на руки не даст, мотивируя это тем, что вы не желаете подписать постановление на месте и т.д.

Тогда полиция отправит вам ее Укрпочтой. Здесь есть важный момент: срок оплаты штрафа будет считаться с тех пор, как вы получили данное постановление об административном правонарушении на руки.

Что будет, если не оплатить административный штраф за 15 дней

В случае неуплаты правонарушителем штрафа в этот срок постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства гражданина, работы или по местонахождению его имущества.

В порядке принудительного исполнения постановления с правонарушителя взимается:

двойной размер штрафа;

расходы на учет указанных правонарушений.

Узнать о своих штрафах можно с помощью приложения Дія. Также опцию проверки наличия штрафов предоставляют в интернет-банкинге — ПриватБанк, Монобанк и др. Посмотреть информацию можно в разделе Сервисы.

