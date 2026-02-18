В настоящее время территориальные центры комплектования и социальной поддержки очень внимательно следят за тем, чтобы военнообязанные соблюдали правила воинского учета.

Если во время таких проверок выявляются нарушения требований по учету, мобилизации или обороне, к гражданам могут применить административные штрафы.

За что ТЦК может выписать штраф и как обжаловать наказание, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

За что ТЦК могут выписать штраф

Штрафы предусмотрены Кодексом Украины об административных правонарушениях (статьи 210 и 210-1), а их размер сегодня составляет 17 000-25 500 гривен.

Одна из причин, за что ТЦК и СП могут выписать штраф — лицо не стоит на воинском учете. Мужчины в возрасте от 17 до 60 лет должны быть поставлены на учет в районном центре комплектования.

Первый учет проводится в 17 лет, а с 25 лет лицо включается в систему как военнообязанный. Если данные об учете отсутствуют в реестре Оберіг, это может стать основанием для штрафа.

В коммерческих структурах, государственных учреждениях или учебных заведениях должны вести персональный учет призывников и военнообязанных. Если такого учета нет или он ведется ненадлежащим образом, это может повлечь как персональные, так и административные санкции для предприятия или руководителя.

Повестки могут вручаться лично или отправляться по почте. Они необходимы для постановки на учет, оформления документов или прохождения медицинского осмотра. Если человек не явился в установленный срок, это расценивается как нарушение и может стать основанием для штрафа.

Игнорирование вызова на медицинский осмотр (ВЛК) — это тоже одна из причин наложения штрафа ТЦК. Получив направление на прохождение ВЛК, человек должен явиться на осмотр в четко определенный срок.

За несвоевременное уведомление об изменении места жительства или фамилии также налагается штраф ТЦК. При переезде изменение адреса должно быть внесено в учет в течение 7 дней в местном центре комплектования. Несвоевременное или неуведомление об изменении места жительства — это еще одно нарушение.

Во время военного положения все мужчины 18-60 лет должны иметь при себе военный документ в электронной форме и предъявлять его по требованию работников ТЦК, полиции или пограничной службы. Если такого документа нет, то возможно административное взыскание.

Все, кто подлежит воинской учете, должны обновить свои данные. В случае невыполнения этого требования возможно привлечение к административной ответственности.

Но, имейте в виду, что в законе есть примечание, которое может стать основанием для обжалования постановления о штрафе:

Положения статей 210, 210-1 Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Как проходит процедура

Если выявляют нарушение, административный процесс выглядит примерно так:

Фиксируют нарушение и составляют протокол.

Материалы передают на рассмотрение в административную комиссию или суд.

Выносят постановление о наложении штрафа.

Если штраф не уплачен в установленный срок, дело могут передать в исполнительную службу, и сумма взысканий может быть принудительно взыскана.

Сколько штрафов может выписать ТЦК

За каждое нарушение правил воинского учета могут выписать штраф, и количество таких штрафов для одного человека не ограничено. Каждый случай рассматривают отдельно, поэтому:

за одно нарушение приходит одно постановление;

если нарушать правила повторно, то придет новый штраф;

если человек систематически не выполняет требования, таких штрафов может накопиться много.

Часто люди даже не знают, что на них уже есть несколько постановлений, пока не пытаются оплатить один из штрафов через приложение Резерв+.

Даже после уплаты первого штрафа статус в системе может оставаться “в розыске”. Это означает, что есть еще другие нарушения, которые не погашены.

Чаще всего так бывает у тех, кто длительное время игнорировал ТЦК:

не приходил по повесткам;

не обновлял свои данные;

не выполнял требования законодательства о мобилизации.

За каждый такой случай выписывают отдельное постановление, поэтому количество штрафов у одного человека может быть большим.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.