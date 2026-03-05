США не могут полностью отразить все воздушные атаки со стороны Ирана, несмотря на значительное усиление систем противовоздушной обороны.

Об этом глава Пентагона Пит Хэгсет заявил во время пресс-конференции.

США о рисках атак Ирана

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты направили значительные ресурсы на усиление противовоздушной обороны для защиты американских военных и союзников на Ближнем Востоке.

В то же время он подчеркнул, что даже при максимальной подготовке невозможно гарантировать перехват всех вражеских атак.

По словам министра, перед началом операции США сделали все возможное, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности для своих сил.

Хэгсет также предположил, что конфликт может длиться дольше, чем ранее прогнозировала американская администрация.

— Можно сказать — четыре недели, но это может быть шесть, может быть восемь, может быть три… В конце концов, мы задаем темп. Противник потерял равновесие, и мы будем держать его в таком состоянии, — указал глава Пентагона.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что угроза для американских военных в регионе остается высокой.

Он подчеркнул, что военнослужащие США продолжают находиться под потенциальными ударами.

В то же время генерал отказался комментировать возможность развертывания американских наземных войск на территории Ирана, отметив, что это политическое решение.

По словам Дэна Кейна, интенсивность атак Ирана постепенно уменьшается. В частности:

количество баллистических ракет уменьшилось на 86% по сравнению с первым днем кампании;

за последние сутки количество ракетных атак сократилось еще на 23%;

использование ударных беспилотников уменьшилось на 73%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний этап войны против Ирана является очень успешным.

По его словам, результаты боевых действий можно оценить примерно на “15 баллов из 10”.

Трамп подчеркнул, что иранский ракетный потенциал быстро сокращается, поскольку американские силы активно уничтожают ракеты и пусковые установки.

В то же время он заявил, что не имеет четкого представления о том, кто может возглавить Иран после гибели части его руководства.

