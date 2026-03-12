Клиент Монобанка может закрыть свою карту в любой момент, но при условии, что нет нерешенных финансовых обязательств. Например, это могут быть непогашенные кредиты или активные договоры по услуге Покупка частями.

Как закрыть карту Монобанк, читайте в нашем материале.

monobank: как закрыть карту

Блокировка карты и ее полное закрытие – это совершенно разные действия. Блокировка временно приостанавливает работу карты, но счет, на котором хранятся средства, продолжает работать. Закрытие же карты прекращает действие и самой карты, и счета, а сам счет становится недействительным для всех операций.

Перед тем как закрыть карту monobank, рекомендуется подготовиться:

Погасить все кредиты и займы.

Вывести средства с карты. Их перевести на другой счет или снять наличные.

Изменить реквизиты карты для автоматических платежей в сервисах, которыми вы пользуетесь (например, подписки на YouTube или другие сервисы).

Заказать выписки по нужным операциям, поскольку после удаления карты история транзакций будет недоступна.

Как закрыть карту monobank, инструкция:

Войдите в приложение и выберите карту, которую хотите закрыть. Перейдите в раздел Настройки. Выберите Закрыть карту и подтвердите операцию.

После этого вы получите уведомление об успешном закрытии карты. Этот процесс одинаков для всех карт, включая детские карты и кредитные карты. Если все сделано правильно, закрытие происходит в течение нескольких минут.

Как полностью закрыть карту Монобанк

В соответствии с требованиями Национального банка Украины, первичные документы банка хранятся в течение 5 лет. Поэтому окончательное удаление данных клиента из банка станет возможным только по истечении этого срока.

Даже после закрытия карты клиент может снова начать пользоваться услугами банка, оформив новую карту — гривневую, валютную или детскую. Закрытие предыдущей карты не ограничивает возможность дальнейшего обслуживания и открытия нового счета при необходимости.

Как закрыть счет в Монобанке

Чтобы окончательно закрыть счет в Монобанке, нужно сначала зайти в приложение через PIN-код или с помощью биометрии. Далее перейдите в раздел Настройки, найдите пункт, где управляют счетами, и выберите тот, который собираетесь закрыть. Если у вас несколько счетов, повторите те же шаги для каждого.

Система сразу проверит, нет ли долгов, активных подписок или других ограничений. Когда проверка пройдет, нажмите Закрыть счет и подтвердите операцию через SMS или push-уведомление. Для некоторых пользователей в 2026 году может понадобиться дополнительная верификация через Дію — это гарантирует дополнительный уровень безопасности. Вы должны получить сообщение, как на скриншоте ниже.

После подтверждения процесс занимает несколько минут для физических лиц и до 24 часов для ФЛП, чтобы проверить все условия. Когда счет будет закрыт, вы получите уведомление, а доступ к нему будет заблокирован. Обязательно удалите карту из всех мобильных кошельков, например Google Pay или Apple Wallet, чтобы избежать случайных списаний в будущем.

