Клієнт Монобанку може закрити свою картку у будь-який момент, але за умови, що немає невирішених фінансових зобов’язань. Наприклад, це можуть бути непогашені кредити або активні договори за послугою Покупка частинами.

Як закрити картку Монобанк, читайте в нашому матеріалі.

monobank: як закрити картку

Блокування картки і її повне закриття – це зовсім різні дії. Блокування тимчасово призупиняє роботу картки, але рахунок, на якому зберігаються кошти, продовжує працювати. Закриття ж картки припиняє дію і самої картки, і рахунку, а сам рахунок стає недійсним для всіх операцій.

Зараз дивляться

Перед тим як закрити картку monobank, рекомендується підготуватися:

Погасити всі кредити та позики.

Вивести кошти з картки. Їх перевести на інший рахунок або зняти готівку.

Змінити реквізити картки для автоматичних платежів у сервісах, якими ви користуєтеся (наприклад, підписки на YouTube чи інші сервіси).

Замовити виписки за потрібними операціями, оскільки після видалення картки історія транзакцій буде недоступна.



Як закрити картку monobank, інструкція:

Увійдіть у додаток і оберіть картку, яку хочете закрити. Перейдіть у розділ Налаштування. Виберіть Закрити картку та підтвердіть операцію.



Після цього ви отримаєте сповіщення про успішне закриття картки. Цей процес однаковий для всіх карток, включно з дитячими картками та кредитними картками. Якщо все зроблено правильно, закриття відбувається протягом кількох хвилин.

Як повністю закрити картку Монобанк

Відповідно до вимог Національного банку України, первинні документи банку зберігаються протягом 5 років. Тому остаточне видалення даних клієнта з банку стане можливим лише після завершення цього терміну.

Навіть після закриття картки клієнт може знову почати користуватися послугами банку, оформивши нову картку — гривневу, валютну або дитячу. Закриття попередньої картки не обмежує можливість подальшого обслуговування та відкриття нового рахунку за потреби.

Як закрити рахунок в Монобанк

Щоб остаточно закрити рахунок у Монобанку, потрібно спочатку зайти в додаток через PIN-код або за допомогою біометрії. Далі перейдіть у розділ Налаштування, знайдіть пункт, де керують рахунками, і оберіть той, який збираєтесь закрити. Якщо у вас декілька рахунків, повторіть ті самі кроки для кожного.

Система одразу перевірить, чи немає боргів, активних підписок або інших обмежень. Коли перевірка пройде, натисніть Закрити рахунок і підтвердіть операцію через SMS чи push-повідомлення. Для деяких користувачів у 2026 році може знадобитися додаткова верифікація через Дію — це гарантує додатковий рівень безпеки. Ви повинні отримати повідомлення як на скриншоті нижче.

Після підтвердження процес займає кілька хвилин для фізичних осіб і до 24 годин для ФОПів, щоб перевірити всі умови. Коли рахунок буде закрито, ви отримаєте сповіщення, а доступ до нього заблокується. Обов’язково видаліть картку з усіх мобільних гаманців, наприклад Google Pay або Apple Wallet, щоб уникнути випадкових списань у майбутньому.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.