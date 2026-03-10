Хотя март считается периодом укрепления гривны, в 2026 году валютный рынок пока развивается по другому сценарию. Доллар в Украине продолжает дорожать. По состоянию на сегодня, по официальным данным НБУ, его курс составляет 43,89 грн.

На фоне таких изменений мы решили спросить эксперта, возможен ли дальнейший рост курса, будет ли доллар по 50 и какие сценарии развития ситуации на валютном рынке стоит рассматривать в ближайшее время.

Что будет с долларом в 2026 году и почему он растет

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал в комментарии для Фактов ICTV, почему доллар дорожает и стоит ли ждать стремительного роста.

Сейчас смотрят

По словам эксперта, несмотря на довольно нервный внешний фон, от аритмии цен на нефть до ситуации с изъятием венгерскими властями средств из украинских инкассаторских автомобилей, украинский валютный рынок не дает оснований говорить о возможном головокружительном росте курса доллара.

Более того, в марте рынок демонстрирует не паническую реакцию на раздражители, а постепенное привыкание к новым курсовым реалиям.

Одной из главных причин такой относительной устойчивости является баланс между спросом и предложением валюты. Накануне посевной кампании аграрные предприятия активнее выходят на рынок с продажей валюты, что усиливает предложение.

— В то же время импортеры энергоресурсов, наоборот, поддерживают спрос, поскольку из-за колебаний стоимости нефти и нефтепродуктов пытаются заранее закупать топливо. Именно это взаимодействие разнонаправленных факторов и формирует рабочий рыночный баланс, который не дает курсу оснований для резкого скачка вверх, — подчеркнул эксперт.

Когда доллар будет стоить 50 грн, будет зависеть от внешних и внутренних факторов. Отдельно стоит отметить роль Национального банка, который сейчас остается главным фактором системной стабильности.

Объем международных резервов на уровне около $55 млрд дает регулятору достаточный ресурс для проведения валютных интервенций и сглаживания ситуативных перекосов. То есть даже если внешние обстоятельства создают дополнительную напряженность, рынок имеет вполне действенный инструмент защиты от дестабилизации.

Не менее важной остается и глобальная валютная конъюнктура. Сейчас трудно прогнозировать, будет ли доллар по 50 в 2026 году. Но на фоне геополитической турбулентности доллар традиционно усиливает свои позиции как защитный актив. Именно этим объясняется его укрепление к евро почти на 3%.

— Ожидается, что в ближайшее время соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,145–1,165, а это, безусловно, окажет свое влияние и на украинский рынок. В то же время даже этот внешний фактор не выглядит достаточным для того, чтобы спровоцировать в Украине резкий и неконтролируемый рост курса американской валюты, — подытожил эксперт.

Будет ли доллар по 50 грн: прогноз банкира

Нынешняя ситуация на валютном рынке Украины свидетельствует не о приближении кризиса, а скорее о постепенной адаптации к новым обстоятельствам.

На вопрос, будет ли доллар по 50, эксперт ответил, что фундаментальных предпосылок для стремительного роста курса доллара пока нет, несмотря на информационный шум и краткосрочную нервозность. Рынок сохраняет способность к самобалансировке, а Нацбанк — возможность оперативно вмешиваться в случае необходимости

В период следующей недели эксперт ожидает, что коридор изменений на межбанке составит 43,5–44,25 грн/$ и 49,5–52 грн/€, а на наличном рынке — 43,5–44,5 грн/$ и 50,5–52 грн/€.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.