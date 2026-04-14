Більш ніж 168,7 тисячі дітей з’явилися на світ в Україні у 2025 році, свідчать дані Міністерства юстиції. Водночас за цей період зафіксували 485,2 тисячі смертей.

Отже, на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Загалом смертність у країні за рік зменшилася на 2%, тоді як народжуваність скоротилася на 4,5%.

Яка народжуваність в Україні

У 2025 році в Україні народилося 168 778 дітей. Після різкого падіння у 2022 році, коли показник знизився на 25%, темпи скорочення поступово уповільнюються, адже у 2024 році спад становив 6%, а у 2025-му — 4,5%.

До початку повномасштабного вторгнення народжуваність також зменшувалася — у середньому на 8% щороку.

Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, різниця залишається суттєвою — нині дітей народжується у 1,6 раза менше. Водночас окремі регіони демонструють позитивну динаміку.

Зокрема, у Львівській області народжуваність зросла на 1,5% (на 230 немовлят більше, ніж роком раніше), а у Волинській — на 0,6% (плюс 44 дитини).

Яка народжуваність в регіонах у 2025 році

Найбільше падіння народжуваності фіксують у прифронтових областях та регіонах, де тривають бойові дії. Так, у Херсонській області показник зменшився на 16%, у Запорізькій — на 11%.

Ще на 9% скоротилася кількість новонароджених у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях.

Лідером за кількістю народжених традиційно залишається Київ — 19 410 дітей, що становить 11,5% від загального показника. При цьому у столиці зафіксували відносно невелике зниження — на 1,5% у порівнянні з 2024 роком.

Другу позицію посідає Львівська область із 15 872 новонародженими, третю — Дніпропетровська з показником 12 754 дітей.

Яка кількість смертей в Україні у 2025 році

У 2025 році в Україні зареєстрували 485 296 смертей. Загалом рівень смертності зменшився на 2%, однак співвідношення залишається критичним — на одного новонародженого припадає троє померлих.

Найбільше смертей зафіксували у Дніпропетровській області (52 559), у Києві (36 296) та на Харківщині (34 670).

Де смертність зростає, а де знижується

Динаміка смертності в регіонах відрізняється. Зокрема, зниження показників зафіксували на Полтавщині та Рівненщині — на 4%.

Водночас у низці областей смертність зросла. Найбільше — у Києві (+2%). Також підвищення показників зафіксували у Чернівецькій (+1,6%), Черкаській (+1%), Івано-Франківській (+0,9%), Тернопільській (+0,6%) та Львівській (+0,4%) областях.

Джерело: Оpendatabot

