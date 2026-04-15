Практичний іспит у сервісному центрі МВС є обов’язковим завершальним етапом підготовки кандидата у водії після проходження теоретичного курсу та навчання в автошколі.

Саме під час нього перевіряються реальні навички керування транспортним засобом у дорожніх умовах, а також здатність кандидата дотримуватися Правил дорожнього руху.

Які документи потрібно мати з собою при здачі практичного іспиту з водіння та скільки це коштує, читайте в нашому матеріалі.

Де відбувається складання практичного іспиту з водіння та як записатися

Головний сервісний центр МВС надав роз’яснення щодо того, як відбувається складання практичного іспиту для кандидатів у водії. Це другий іспит після теоретичного етапу, який завершує повний курс навчання в автошколі.

Практичний іспит підтверджує, що кандидат засвоїв навички керування транспортним засобом і готовий до отримання посвідчення водія.

Кандидати у водії складають іспит у сервісному центрі МВС на транспортному засобі сервісного центру або на авто/мото транспорті навчального закладу.

Тепер дозволено складати іспит у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Обов’язкова прив’язка до місця, де складали теоретичний іспит, більше не діє.

Попередній запис на практичний іспит здійснюється двома способами:

через термінал у сервісному центрі МВС;

онлайн через сервіс е-запис.

Запис відкривається за 21 день до дати іспиту в кожному сервісному центрі, де проводиться практична перевірка навичок.

У разі реєстрації безпосередньо в центрі варто уточнити наявність вільного транспортного засобу відповідної категорії або можливість складання на авто/мото транспорті навчального закладу.

Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 420 грн.

Складання практичного іспиту з водіння: які документи потрібно мати

Під час подачі документів допускається використання електронних документів у застосунку Дія.

Документи для здачі практичного іспиту з водіння у 2026 році:

паспорт громадянина України або альтернативні документи, що посвідчують особу (закордонний паспорт, посвідка на проживання, посвідчення біженця тощо);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідну відмітку в паспорті;

документ про зміну персональних даних (за потреби);

чинну медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом;

документ про професійну освіту водія (за наявності навчання у профільному закладі);

наявне посвідчення водія (якщо відбувається відкриття нової категорії).

Також важливо враховувати, що перелік документів для здачі практичного іспиту з водіння може включати додаткові підтвердження у разі зміни персональних даних або особливих правових статусів.

Іспити проводяться за заздалегідь погодженими маршрутами, з якими кандидат може ознайомитися завчасно.

Результат іспиту визнається негативним, якщо кандидат:

допустив понад три типові помилки;

створив небезпечну ситуацію, що потребувала втручання екзаменатора або інструктора;

відмовився виконувати вправу (за винятком випадків, коли команда могла призвести до порушення ПДР або аварійної ситуації).

У разі невдалої спроби наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів. Відлік починається з наступного дня після невдалої здачі.

Пов'язані теми:

