Документи для здачі практичного іспиту з водіння у сервісному центрі МВС: перелік
Практичний іспит у сервісному центрі МВС є обов’язковим завершальним етапом підготовки кандидата у водії після проходження теоретичного курсу та навчання в автошколі.
Саме під час нього перевіряються реальні навички керування транспортним засобом у дорожніх умовах, а також здатність кандидата дотримуватися Правил дорожнього руху.
Де відбувається складання практичного іспиту з водіння та як записатися
Головний сервісний центр МВС надав роз’яснення щодо того, як відбувається складання практичного іспиту для кандидатів у водії. Це другий іспит після теоретичного етапу, який завершує повний курс навчання в автошколі.
Практичний іспит підтверджує, що кандидат засвоїв навички керування транспортним засобом і готовий до отримання посвідчення водія.
Кандидати у водії складають іспит у сервісному центрі МВС на транспортному засобі сервісного центру або на авто/мото транспорті навчального закладу.
Тепер дозволено складати іспит у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Обов’язкова прив’язка до місця, де складали теоретичний іспит, більше не діє.
Попередній запис на практичний іспит здійснюється двома способами:
- через термінал у сервісному центрі МВС;
- онлайн через сервіс е-запис.
Запис відкривається за 21 день до дати іспиту в кожному сервісному центрі, де проводиться практична перевірка навичок.
У разі реєстрації безпосередньо в центрі варто уточнити наявність вільного транспортного засобу відповідної категорії або можливість складання на авто/мото транспорті навчального закладу.
Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 420 грн.
Складання практичного іспиту з водіння: які документи потрібно мати
Під час подачі документів допускається використання електронних документів у застосунку Дія.
Документи для здачі практичного іспиту з водіння у 2026 році:
- паспорт громадянина України або альтернативні документи, що посвідчують особу (закордонний паспорт, посвідка на проживання, посвідчення біженця тощо);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідну відмітку в паспорті;
- документ про зміну персональних даних (за потреби);
- чинну медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом;
- документ про професійну освіту водія (за наявності навчання у профільному закладі);
- наявне посвідчення водія (якщо відбувається відкриття нової категорії).
Також важливо враховувати, що перелік документів для здачі практичного іспиту з водіння може включати додаткові підтвердження у разі зміни персональних даних або особливих правових статусів.
Іспити проводяться за заздалегідь погодженими маршрутами, з якими кандидат може ознайомитися завчасно.
Результат іспиту визнається негативним, якщо кандидат:
- допустив понад три типові помилки;
- створив небезпечну ситуацію, що потребувала втручання екзаменатора або інструктора;
- відмовився виконувати вправу (за винятком випадків, коли команда могла призвести до порушення ПДР або аварійної ситуації).
У разі невдалої спроби наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів. Відлік починається з наступного дня після невдалої здачі.