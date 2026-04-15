В Канаде проживает одна из крупнейших украинских диаспор в мире, поэтому для многих граждан Украины эта страна является не только направлением для путешествий, но и местом, где живут родственники или близкие.

В то же время в настоящее время для поездки в эту страну украинцам необходимо оформлять визу, даже если речь идет о краткосрочном визите.

Планируют ли изменить эти правила в ближайшее время и возможна ли отмена виз для украинцев в Канаде, читайте в нашем материале.

Резолюция об отмене виз для украинцев в Канаде: что это означает

Правящая Либеральная партия Канады поддержала резолюцию, предусматривающую отмену виз для граждан Украины, планирующих краткосрочные поездки в страну. Информация об этом появилась на сайте политической силы.

Соответствующую инициативу одобрили во время съезда Либеральной партии, который проходит раз в два года. Именно на таких мероприятиях определяются ключевые направления деятельности политической силы и ее стратегические приоритеты. В этом году собрание прошло в Монреале.

В документе говорится о необходимости отменить требование получения гостевой визы для украинцев, которые путешествуют в Канаду на срок до 90 дней в течение полугода. Такой подход предлагается согласовать с практикой, применяемой европейскими партнерами.

Авторы инициативы отмечают, что введение безвизового режима для краткосрочного пребывания могло бы иметь комплексный положительный эффект. В частности, это упростило бы возможности для воссоединения украинских семей, значительная часть которых в настоящее время разлучена между странами, а также создало бы дополнительные условия для развития двусторонней торговли между Канадой и Украиной.

Более того, речь идет о расширении сотрудничества в сферах образования, спорта и культуры, что предполагает более активный обмен студентами, учеными, спортсменами и художниками. В резолюции отдельно подчеркивается, что страны Шенгенской зоны еще в 2017 году отказались от краткосрочных виз для украинцев.

Также приводится пример канадской программы CUAET, которая, по оценке авторов, показала способность страны эффективно принимать и администрировать значительное количество граждан Украины.

Альтернативой визе должно стать обязательное оформление электронного разрешения на въезд. Аналогичная система уже действует для граждан стран Европейского Союза.

Действительно ли отменили визу для украинцев в Канаду

Резолюция об отмене визы в Канаду для украинцев отражает лишь позицию политической силы, однако на данный момент не имеет статуса правительственного решения.

Речь идет лишь о формализации позиции Либеральной партии как политического сигнала и рекомендации для правительства.

Чтобы эти намерения были реализованы на практике, федеральные власти Канады должны отдельно принять соответствующие решения, внести изменения в действующие правила пересечения границы и пересмотреть иммиграционные процедуры.

Вопрос о безвизовом режиме для украинцев остается открытым

Идею введения безвизового режима для украинцев либералы поддержали еще в 2016 году. Однако, несмотря на это, соответствующее решение до сих пор не было реализовано. Таким образом, на данный момент украинцам требуется виза для въезда в Канаду, а официальная политика в отношении въезда украинцев остается неизменной.

Согласно информации, размещенной на сайте иммиграционной службы IRCC, Украина по-прежнему входит в список государств, гражданам которых необходимо получать гостевую визу для поездки в Канаду, если они не подпадают под отдельные исключения.

Отдельно разъясняется и механизм электронного разрешения, который предназначен для путешественников из стран, уже имеющих безвизовый режим для авиаперелетов, и сам по себе не означает автоматического распространения таких правил на Украину.

В то же время в Канаде продолжают действовать специальные временные инструменты поддержки для граждан Украины, однако их нельзя считать полноценной альтернативой безвизовому режиму.

