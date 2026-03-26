Канада объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского теневого флота.

Об этом министр иностранных дел Анита Ананд заявила перед встречей G7 во Франции, сообщили в правительстве Канады.

Ананд сказала, что Канада вносит в санкционный список еще 100 танкеров российского теневого флота.

В правительстве отметили, что эти санкции должны подорвать способность России финансировать свои военные операции против Украины.

— Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету Украины и украинского народа, который решительно защищает свои права от разрушительных и агрессивных действий Путина. Пока Россия не прекратит свою агрессию, Канада будет продолжать усиливать давление с помощью санкций, в координации со своими союзниками и партнерами, – подчеркнула глава МИД.

Зеленский поблагодарил Канаду за санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за новый пакет санкций, который, в частности, касается 100 танкеров российского теневого флота.

— Недавний пакет Канады вводит новые жесткие санкции против российского теневого флота, в частности 100 танкеров. Это усиливает давление в связи с жестокой агрессией России против Украины. Этот санкционный пакет также направлен против иранских производителей дронов, — написал Зеленский в сети Х.

Введенные Канадой санкции он назвал “важными и своевременными шагами”.

— И Россия, и иранский режим должны чувствовать давление, и их необходимо остановить, — подчеркнул глава государства.

В июне Канада ввела санкции против более 40 организаций из России и других стран. А также ввела ограничительные меры в отношении более 200 судов теневого флота РФ.

В целом Канада уже ввела санкции против более 600 российских судов из-за их участия в перевозке товаров и изделий в пользу РФ.

