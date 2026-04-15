У Канаді проживає одна з найбільших українських діаспор у світі, тож для багатьох громадян України ця країна є не лише напрямком для подорожей, а й місцем, де мешкають родичі чи близькі.

Водночас наразі для поїздки до цієї країни українцям необхідно оформлювати візу, навіть якщо йдеться про короткостроковий візит.

Чи планують ці правила змінити найближчим часом та чи можливе скасування віз для українців в Канаді, читайте в нашому матеріалі.

Резолюція про скасування віз для українців в Канаді: що означає

Правляча Ліберальна партія Канади підтримала резолюцію, яка передбачає скасування віз для громадян України, що планують короткострокові поїздки до країни. Інформація про це з’явилася на сайті політичної сили.

Відповідну ініціативу схвалили під час з’їзду Ліберальної партії, який відбувається раз на два роки. Саме на таких заходах визначаються ключові напрями діяльності політичної сили та її стратегічні пріоритети. Цьогоріч зібрання пройшло у Монреалі.

У документі йдеться про необхідність скасувати вимогу отримання гостьової візи для українців, які подорожують до Канади на термін до 90 днів протягом півроку. Такий підхід пропонується узгодити з практикою, яку застосовують європейські партнери.

Автори ініціативи наголошують, що запровадження безвізових поїздок для короткострокового перебування могло б мати комплексний позитивний ефект. Зокрема, це спростило б можливості для возз’єднання українських родин, значна частина яких нині розділена між країнами, а також створило б додаткові умови для розвитку двосторонньої торгівлі між Канадою та Україною.

Ба більше, йдеться про розширення співпраці у сферах освіти, спорту та культури, що передбачає активніший обмін студентами, науковцями, спортсменами та митцями. У резолюції окремо акцентується, що країни Шенгенської зони ще у 2017 році відмовилися від короткострокових віз для українців.

Також наводиться приклад канадської програми CUAET, яка, за оцінкою авторів, показала здатність країни ефективно приймати та адмініструвати значну кількість громадян України.

Альтернативою візі має стати обов’язкове оформлення електронного дозволу на в’їзд. Аналогічна система вже діє для громадян країн Європейського Союзу.

Чи дійсно скасували візу для українців в Канаду

Резолюція про скасування візи в Канаду для українців відображає лише позицію політичної сили, проте наразі не має статусу урядового рішення.

Йдеться лише про формалізацію позиції Ліберальної партії як політичного сигналу та рекомендації для уряду.

Щоб ці наміри були реалізовані на практиці, федеральна влада Канади має окремо ухвалити відповідні рішення, внести зміни до чинних правил перетину кордону та переглянути імміграційні процедури.

Питання безвізу для українців залишається відкритим

Ідею запровадження безвізового режиму для українців ліберали підтримали ще у 2016 році. Втім, попри це, відповідне рішення досі не було реалізоване. Отже, наразі віза в Канаду для українців потрібна, а офіційна політика щодо в’їзду українців залишається незмінною.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті імміграційної служби IRCC, Україна й надалі входить до переліку держав, громадянам яких необхідно отримувати гостьову візу для поїздки до Канади, якщо вони не підпадають під окремі винятки.

Окремо роз’яснюється і механізм електронного дозволу, який призначений для мандрівників із країн, що вже мають безвізовий режим для авіаперельотів, і сам по собі не означає автоматичного поширення таких правил на Україну.

Водночас у Канаді продовжують діяти спеціальні тимчасові інструменти підтримки для громадян України, однак їх не можна вважати повноцінною альтернативою безвізу.

Пов'язані теми:

