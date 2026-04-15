Во время действия военного положения условия пересечения государственной границы несколько изменились. Перед поездкой за пределы Украины стоит ознакомиться с перечнем необходимых документов.

Какие документы необходимы для пересечения границы – узнавали Факты ICTV.

Какие документы необходимы для пересечения границы 2026

В 2026 году в Европейском союзе (ЕС) заработала новая система въезда-выезда — EES (Entry/Exit System).

Для украинцев пересечение границы со странами ЕС с биометрическими паспортами в 2026 году существенно не изменится. Но добавится обязательное сканирование паспортов в специальных терминалах и периодическая фиксация биометрических данных. Платить за пересечение границы или заполнять дополнительные документы после введения системы EES также не придется.

Перечень документов для пересечения границы зависит от определенной ситуации.

Документы для одного человека

Если вы решили поехать за границу без детей, родственников или животных, вам необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт.

Выезд за границу по паспорту гражданина Украины в форме карточки возможен только в случае заключения соответствующих межгосударственных соглашений (сейчас такие соглашения заключены с Турецкой Республикой и Грузией). Для выезда в другие страны необходимо иметь загранпаспорт.

Планируя поездку также стоит проверить срок действия загранпаспорта. Если срок его действия заканчивается в течение 3-6 месяцев с момента пересечения границы, то большинство стран может отказать во въезде.

Также перед поездкой обязательно уточняйте актуальную информацию в конкретных странах, границы которых вы планируете пересекать, в соответствующих консульствах или посольствах. Не все страны пропустят вас только с украинским паспортом, поэтому стоит выяснять отдельно по каждой стране.

В зависимости от цели путешествия может понадобиться и оформление визы. Украинцы могут путешествовать в 112 стран без ее оформления. Однако, если вы планируете работать или учиться, то разрешение обязательно. Оформлять визу необходимо в консульстве государства в которое вы собираетесь путешествовать. Сделать это можно перед выездом.

Также может понадобиться медицинская страховка. Полис не всегда требуют при пересечении границы, но перед поездкой лучше выяснить этот факт, чтобы избежать неприятностей.

Документы для пересечения границы с детьми

Чтобы пересечь границу с детьми до 18 лет, вы должны иметь:

свидетельство о рождении ребенка до 14 лет/паспорт гражданина Украины с 14 лет;

дополнительные документы, подтверждающие родственные связи с ребенком. Если у матери и ребенка разные фамилии, в таком случае дополнительно может понадобиться: свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака и тому подобное;

загранпаспорт матери;

загранпаспорт ребенка (не нужен только при внесении информации о ребенке в загранпаспорт матери).

Если ребенок едет за границу с человеком, который не является родственником, то для выезда необходимо иметь письменное заявление одного из родителей или нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка за границу.

Также понадобится оригинал свидетельства о рождении ребенка, его загранпаспорт (при наличии) и документ, удостоверяющий личность взрослого.

Документы для пересечения границы с животными

После начала полномасштабной войны в Украине страны Евросоюза на некоторое время ввели для украинцев упрощенный режим пересечения границы. Сейчас же все требования вновь обрели силу.

Если вы вывозите животное за границу, оно должно:

быть привито против бешенства не ранее чем за 30 дней до выезда;

иметь паспорт европейского образца;

иметь справку о состоянии здоровья, выданную за пять дней до выезда;

иметь чип;

тест на антитела.

Паспорт европейского образца должен содержать следующую информацию:

отметку о комплексной вакцинации против вирусных болезней. Последняя вакцинация должна быть проведена не позднее 30 дней и не ранее одного года до даты отъезда;

фото животного до достижения им одного года;

отметку о чиповании с указанием даты чипования и локализации микрочипа;

информацию о вакцинации против бешенства (название вакцины, подпись, печать, дата);

информацию об обработках против экто- и эндопаразитов (против блох и глистов).

Также при себе нужно иметь:

международный ветеринарный сертификат на животное;

справку о том, что ваш любимец не представляет племенной ценности.

Также животное должно иметь идентификацию клеймом или микрочипом. Кроме того, микрочип должен соответствовать стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Какие документы нужны мужчинам при пересечении границы

Во время действия военного положения в Украине выезд за границу мужчин ограничен. Поэтому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу нашей страны без специального разрешения. То есть, согласно правилам пересечения границы в 2026 году военнообязанным лицам нужны документы, подтверждающие основание и возможность выезда за границу.

Те мужчины, которые могут выехать, должны иметь:

внутренний паспорт гражданина Украины;

заграничный паспорт;

документ, подтверждающий его принадлежность к группе тех, кто может выезжать (справка об установлении инвалидности, документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-учетные документы с записью об отсрочке, удостоверение отца многодетной семьи и т.д.).

Наличие военно-учетного документа обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время пересечения границы. Документ может быть как бумажным, так и в электронной форме. А его отсутствие станет основанием для отказа во выезде.

Документы для пересечения границы — список

Для всех граждан Украины главные документы – внутренний паспорт и заграничный. Поэтому эти два документа обязательны для любой группы.

Военнообязанные лица также должны иметь документы, подтверждающие основание и возможность выезда за границу:

Мужчины с инвалидностью — удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Люди, забронированные на период мобилизации и военное время — удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) и командировочные документы.

Многодетный отец или мать – свидетельство о рождении всех детей, удостоверение родителей многодетной семьи.

Мужчина или женщина, самостоятельно воспитывающие малолетних детей — свидетельство о смерти мужа (жены) и свидетельство о рождении всех детей.

Опекуны, приемные родители и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет — документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство, а также письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью — документ, подтверждающий инвалидность и родственные связи.

Обратите внимание! Список необходимых документов зависит от категории военнообязанного. Правила выезда за границу постоянно меняются, поэтому список необходимых документов, которые дают право на пересечение границы, стоит проверять перед датой путешествия.

Для каждого случая предусмотрен индивидуальный пакет документов, который должен подтвердить принадлежность человека к определенной категории.

О других условиях выезда и необходимых документах для пересечения границы можно прочитать на сайте Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, чтобы упростить доступ к соответствующей информации, Госпогранслужба усовершенствовала работу чат-ботов на официальном вебсайте ведомства.

С их помощью можно быстрее узнать правила пересечения границы, ограничения, касающиеся мужчин возрастной категории 18-60, и получить ответы на множество других вопросов.

