Під час дії воєнного стану умови перетину державного кордону дещо змінилися. Перед поїздкою за межі України варто ознайомитися з переліком необхідних документів.

Які документи необхідні для перетину кордону – дізнавалися Факти ICTV.

Які документи необхідні для перетину кордону 2026

У 2026 році у Європейському союзі (ЄС) запрацювала нова система в’їзду-виїзду — EES (Entry/Exit System).

Зараз дивляться

Для українців перетин кордону з країнами ЄС з біометричними паспортами у 2026 році суттєво не зміниться. Але додасться обов’язкове сканування паспортів у спеціальних терміналах та періодична фіксація біометричних даних. Платити за перетин кордону або заповнювати додаткові документи після запровадження системи EES також не доведеться.

Перелік документів для перетину кордону залежить від певної ситуації.

Документи для однієї особи

Якщо ви вирішили поїхати за кордон без дітей, родичів чи тварин, вам потрібно мати:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт.

Зазначимо, що для виїзду за кордон потрібно використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Виїзд за кордон по паспорту громадянина України у формі картки можливий лише в разі укладення відповідних міждержавних угод (наразі такі угоди укладено з Турецькою Республікою та Грузією). Для виїзду в інші країні необхідно мати закордонний паспорт.

Плануючи поїздку також варто перевірити строк дії закордонного паспорта. Якщо термін його дії закінчується протягом 3-6 місяців з моменту перетину кордону, то більшість країн може відмовити у в’їзді.

Також перед поїздкою обовʼязково уточнюйте актуальну інформацію в конкретних країнах, кордони яких ви плануєте перетинати, у відповідних консульствах або посольствах. Не всі країни пропустять вас лише з українським паспортом, тому варто зʼясовувати окремо щодо кожної країни.

Залежно від мети подорожі може знадобитися й оформлення візи. Українці можуть подорожувати до 112 країн без її оформлення. Проте, якщо ви плануєте працювати чи навчатися, то дозвіл обовʼязковий. Оформлювати візу необхідно у консульстві держави в яку ви збираєтеся подорожувати. Зробити це можна перед виїздом.

Також може знадобитися медичне страхування. Поліс не завжди вимагають при перетині кордону, але перед поїздкою краще з’ясувати цей факт, щоб уникнути неприємностей.

Документи для перетину кордону з дітьми

Щоби перетнути кордон, діти до 18 років повинні мати:

свідоцтво про народження дитини до 14 років/паспорт громадянина України з 14 років;

додаткові документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною. Якщо у матері та дитини різні прізвища, в такому разі додатково може знадобитися: свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу тощо;

закордонний паспорт матері;

закордонний паспорт дитини (не потрібен лише при внесенні інформації про дитину до закордонного паспорта матері).

Якщо дитина їде з кордон з особою, яка не є рідною, то для виїзду необхідно мати письмову заяву одного з батьків або нотаріально завірений дозвіл на виїзд дитини за кордон.

Також знадобиться оригінал свідоцтва про народження дитини, її закордонний паспорт (за наявності) та документ, що посвідчує особу дорослого.

Документи для перетину кордону з тваринами

Після початку повномасштабної війни в Україні країни Євросоюзу на деякий час запровадили для українців спрощений режим перетину кордону з тваринами. Нині ж усі вимоги знову набули сили.

Якщо ви вивозите тварину за кордон, вона має бути:

чипована;

щеплена проти сказу не раніше ніж за 30 днів до виїзду;

мати паспорт Європейського зразка;

мати довідку про стан здоров’я, видану за п’ять днів до виїзду;

тест на антитіла.

Паспорт Європейського зразка має містити таку інформацію:

позначку про комплексну вакцинацію проти вірусних хвороб. Остання вакцинація повинна бути проведена не пізніше 30 днів і не раніше одного року до дати від’їзду;

фото тварини до досягнення нею одного року;

позначку про чипування із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа;

інформацію про вакцинацію проти сказу (назва вакцини, підпис, печатка, дата);

інформацію про обробки проти екто- і ендопаразитів (проти бліх і глистів).

Також з собою потрібно мати:

міжнародний ветеринарний сертифікат на тварину;

довідку про те, що ваш улюбленець не становить племінної цінності.

Також тварина повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом. Крім того, мікрочип повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Які документи потрібні чоловікам під час перетину кордону

Під час дії воєнного стану в Україні виїзд за кордон чоловіків обмежений. Тому чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон нашої країни без спеціального дозволу. Тобто, згідно з правилами перетину кордону у 2026 році військовозобов’язаним особам потрібні документи, які підтверджують підставу та можливість виїзду за кордон.

Ті чоловіки, які можуть виїхати, повинні мати:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, який підтверджує його приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-облікові документи з записом про відстрочку, посвідчення батька багатодітної родини тощо).

Наявність військово-облікового документа обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років під час перетину кордону. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. А його відсутність буде підставою для відмови у виїзді.

Документи для перетину кордону – список

Для усіх громадян України головні документи – внутрішній паспорт, а також закордонний. Тому ці два документи є обовʼязковими для будь-якої групи.

Військовозобов’язані особи також повинні мати документи, які підтверджують підставу та можливість виїзду за кордон:

Чоловіки з інвалідністю – посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Люди, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час – посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи про відрядження.

Багатодітний батько або мати – свідоцтво про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

Чоловік або жінка, які самостійно виховують малолітніх дітей – свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) та свідоцтво про народження усіх дітей.

Опікуни, прийомні батьки тощо, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років – документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю – документ, який підтверджує інвалідність та родинні звʼязки.

Зверніть увагу! Список необхідних документів залежить від категорії військовозобов’язаного. Правила виїзду за кордон постійно змінюються, тому список необхідних документів, які дають право на виїзд військовозобов’язаним особам, варто перевіряти перед датою подорожі.

Для кожного випадку передбачено індивідуальний пакет документів, які мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії.

Про інші умови виїзду та необхідні документи для перетину кордону можна прочитати на сайті Державної прикордонної служби України. Крім того, щоб спростити доступ до відповідної інформації, Держприкордонслужба удосконалила роботу чат-ботів на офіційному вебсайті відомства.

За допомогою них можна швидко дізнатися про правила перетину кордону, обмеження, що стосуються чоловіків вікової категорії 18-60, та отримати відповіді на багато інших запитань.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.