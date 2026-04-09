С 10 апреля на границах 29 европейских стран начнет действовать биометрическая система въезда. Это цифровой механизм контроля пересечения границы, который меняет привычные правила для граждан третьих стран, в частности украинцев.

Речь идет о так называемой новой системе EES на границах, которая постепенно внедряется в странах Шенгенской зоны.

Как объясняют в Европейском Союзе, нововведение должно сделать контроль автоматизированным и точным, а также позволит отказаться от бумажных процедур, которые использовались десятилетиями.

В какие страны введена биометрическая система въезда и как проходить через границу, читайте в нашем материале.

Как работает биометрическая система въезда

Новая биометрическая система въезда в страны ЕС с 10 апреля предусматривает, что при первом пересечении границы граждане должны пройти процедуру регистрации. Это означает, что вместо обычного штампа в паспорте данные путешественника будут фиксироваться в электронной базе.

Во время регистрации система собирает ключевую информацию о человеке и его поездке:

отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет);

цифровую фотографию лица;

данные загранпаспорта;

дату, время и пункт пересечения границы.

В дальнейшем эти данные будут храниться в системе в течение трех лет, что позволит значительно быстрее проходить контроль во время следующих поездок.

В каких странах внедрена система EES

Биометрическая система въезда в страны ЕС с 10 апреля охватывает государства Шенгенской зоны и ассоциированные страны.

Перечень стран с системой EES:

Европейский Союз (Шенгенская зона): Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция.

Ассоциированные страны Шенгена: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

Что изменится для украинцев

Запуск биометрической системы въезда означает, что процедура прохождения границы станет более технологичной, но на начальном этапе может занимать больше времени. Особенно это касается первого въезда, когда необходимо пройти полную регистрацию.

В то же время система будет автоматически отслеживать продолжительность пребывания в ЕС. Это позволит быстро выявлять нарушения визового режима без дополнительных проверок.

Важный момент: в случае отказа от прохождения биометрической регистрации лицо может не получить разрешение на въезд. Таким образом, новая биометрическая система въезда в страны ЕС с 10 апреля фактически становится обязательным условием для пересечения границы.

Зачем ЕС внедряет новую систему EES на границах

Внедрение EES преследует сразу несколько целей. В Евросоюзе отмечают, что цифровизация пограничного контроля позволит повысить уровень безопасности, уменьшить количество злоупотреблений и сделать учет пребывания иностранцев более точным.

Более того, новая система EES на границах должна упростить сам процесс проверки документов в будущем, ведь все необходимые данные уже будут сохранены в электронной системе.

Таким образом, биометрическая система въезда в страны ЕС постепенно формирует единое цифровое пространство контроля на внешних границах и меняет сам подход к пересечению границы для путешественников.

