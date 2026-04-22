Хотите приобрести автомобиль или уже приобрели, но не имеете водительского удостоверения? Можно ли оформить машину, не имея прав, и как это правильно сделать в Украине в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.

Можно ли оформить машину без прав 2026 году

После того, как водитель приобретет автомобиль, следующим шагом будет регистрация транспорта.

Согласно действующему законодательству, оформить автомобиль может любой человек, в том числе и тот, который не имеет водительского удостоверения. Некоторое время водитель будет владельцем авто без права управления им. То есть, он может оформить авто, но не будет иметь права управлять им, пока не получит водительские права.

Как оформить машину на себя, если нет водительских прав

Регистрация транспортного средства (ТС) происходит в сервисных центрах МВД. Для этого необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов, обратившись в любой сервисный центр МВД, независимо от места прописки.

Если водитель авто не имеет удостоверения и будет пользоваться услугами водителя, тогда владелец едет вместе с ним в сервисный центр МВД и предоставляет стандартный комплект документов.

Для постановки авто на учет понадобятся следующие документы:

заявление (предоставляется в сервисном центре);

паспорт (если нет, то можно предоставить справку о временном или постоянном проживании, удостоверение беженца, или документ о временной защите);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

документ, подтверждающий право собственности на ТС;

документ о купле-продаже авто, таможенную декларацию или другой документ, указывающий стоимость автомобиля;

справка об осмотре автомобиля и подтверждение его технической исправности;

квитанция об уплате налогов;

генеральная доверенность на другого водителя или ее копия (при необходимости).

При первой регистрации авто также понадобится сертификат о соответствии конструкции транспортного средства нормам.

В зависимости от определенной ситуации, также могут понадобиться дополнительные документы.

