Хочете придбати автомобіль або вже придбали, але не маєте водійського посвідчення? Чи можна оформити машину, не маючи прав, та як це правильно зробити в Україні у 2026 році — читайте на Фактах ICTV.

Чи можна оформити машину без прав 2026

Після того, як водій придбає автомобіль, наступним кроком буде реєстрація транспорту.

Згідно з чинним законодавством, оформити автомобіль може будь-яка особа, зокрема й та, яка не має посвідчення водія. Певний час водій буде власником авто без права керування ним. Тобто, він може оформити авто, але не матиме права керувати ним, поки не отримає водійські права.

Як оформити машину на себе, якщо немає водійських прав

Реєстрація транспортного засобу (ТЗ) відбувається у сервісних центрах МВС. Для цього необхідно подати заяву та необхідний пакет документів, звернувшись у будь-який сервісний центр МВС, незалежно від місця прописки.

Якщо водій авто не має посвідчення і буде користуватися послугами водія, тоді власник їде разом із ним до сервісного центру МВС та надає стандартний комплект паперів.

Для встановлення авто на облік знадобляться такі документи:

заява (надається у сервісному центрі);

паспорт (якщо немає, то можна надати довідку про тимчасове чи постійне проживання, посвідчення біженця або документ про тимчасовий захист);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує право власності на ТЗ;

документ про купівлю-продаж авто, митну декларацію або інший документ, у якому вказано вартість автомобіля;

довідка про огляд автомобіля та підтвердження його технічної справності;

квитанція про сплату податків;

генеральне доручення на іншого водія чи його копія (за необхідності).

Під час першої реєстрації авто також знадобиться сертифікат щодо відповідності конструкції транспортного засобу до норм.

Залежно від певної ситуації, також можуть знадобитися додаткові документи.

Пов'язані теми:

