Кожен зареєстрований платник єдиного податку може надіслати запит на отримання від Державної податкової служби України витягу з реєстру платників єдиного податку.

Що таке витяг з Держреєстру платників єдиного податку

Це документ, який підтверджує статус фізичної особи-підприємця як платника єдиного податку.

У витягу міститься така інформація:

код ЄДРПОУ або серія та номер паспорта. У разі відмови фізичної особи від присвоєння номера наводяться паспортні дані;

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;

податкова адреса суб’єкта господарювання;

місце провадження господарської діяльності;

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

дата реєстрації;

ставка єдиного податку;

група платника єдиного податку;

види господарської діяльності І та ІІ груп;

дата виключення з реєстру платників єдиного податку.

Відповідно до норм Податкового кодексу України, кожен зареєстрований платник податку може отримати витяг (як паперовий, так і електронний) з реєстру платників єдиного податку.

Крім того, витяг з реєстру платників ПДВ підтверджує факт перебування фізособи-підприємця на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, а також обрані ним види господарської діяльності.

Як надіслати запит та отримати витяг

Отримати витяг можна звернувшись до головного управління Державної податкової служби України або до Міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Для цього заявник повинен особисто (або через законного представника) подати заяву, тобто відправити поштою необхідні документи.

Також надіслати запит та отримати витяг можна онлайн, за допомогою Електронного кабінету Державної податкової служби.

У запиті необхідно вказати:

найменування контролюючого органу, до якого подається запит;

код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки або серія (за наявності) та номер паспорта;

спосіб отримання витягу — в електронному форматі чи безпосередньо в контролюючому органі.

Щоб надіслати запит через Електронний кабінет податкової служби:

перейдіть за посиланням

здійсніть вхід до особистого кабінету;

перейдіть в меню Заяви, запити для отримання інформації;

там створіть, підпишіть електронним підписом та відправте запит до органів ДПС за формою F1302101.

Якщо ви вибрали електронний витяг, то чекайте його у вкладці Вхідні — Вихідні документи.

При цьому роздрукований електронний витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

Зразок запиту на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку виглядає наступним чином:

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту.

Строк дії витягу — до внесення змін до реєстру.

Пов'язані теми:

