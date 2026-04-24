Кроме пенсий по возрасту, в Украине существует система льготных пенсий, которая позволяет определенным категориям граждан выйти на отдых раньше установленного общего возраста. Это связано с особенностями их работы, которые могут быть вредными для здоровья или требовать значительных физических нагрузок.

Что такое льготные пенсии и кто имеет право на них

Льготная пенсия — это вид пенсионного обеспечения, который предусматривает выход на пенсию на более ранних условиях, чем это предусмотрено общими правилами пенсионного законодательства. Такое право предоставляется определенным категориям граждан, которые работали на вредных или тяжелых производствах или имеют значительный стаж работы в определенных отраслях.

Условия и нормы, определяющие право на пенсию по возрасту на льготных условиях, регулируются частью 2 статьи 114 и заключительными положениями закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Право на льготную пенсию имеет лица, работавшие на работах с вредными и тяжелыми условиями труда: в подземных шахтах, на химических предприятиях, в металлургии и тому подобное.

Перечень таких работ утвержден Кабмином. Сейчас это профессии, указанные в списке № 1 и списке № 2 постановления № 461.

Льготная пенсия: как назначается

Для того чтобы получить льготную пенсию, лицо должно обратиться в территориальный орган ПФУ или подать заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Порядок назначения льготных пенсий и требования к стажу работы:

На назначение такой пенсии имеют право лица, работавшие полный рабочий день на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 1. Такая пенсия назначается по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин, причем 10 из этих лет должны быть на указанных работах с вредными условиями труда. Для женщин это 20 лет общего страхового стажа, из которых они должны работать на работах с вредными условиями не менее 7 лет и 6 месяцев.

Также имеют право на получение льготной пенсии работники, которые работали полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2, по достижении 55 лет. При этом общий страховой стаж для мужчин должен быть не менее 30 лет, из которых 12 лет и 6 месяцев они должны проработать на работах, указанных в списке № 2. Для женщин общий страховой стаж составляет 25 лет, а работать на работах по списку № 2 они должны не менее 10 лет.

Также получить льготную пенсию смогут мужчины, которые работают трактористами и машинистами, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции. Такой мужчина должен достичь 55 лет, а его общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет. Лицо должно проработать трактористом не менее 15 лет.

Получить льготную пенсию смогут женщины-доярки в колхозах при достижении ими 55 лет с общим стажем не менее 20 лет, причем они должны выполнять установленные нормы обслуживания.

Также льготные пенсии назначаются работницам текстильного производства, которые работали на станках и машинах в соответствии с постановлением № 583

Льготную пенсию смогут получить водители городского пассажирского транспорта, которые управляли автобусами, троллейбусами и трамваями или тяжеловесными автомобилями, которые заняты в технологическом процессе тяжелых и вредных производств. При этом возраст такого лица должен быть 55 лет, а его страховой стаж — 30 лет для мужчин, из которых он проработал не менее 12 лет и 6 месяцев на указанной работе. Для женщин этот общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет, а на указанной работе она должна проработать не менее 10 лет.

Также получить льготную пенсию смогут женщины, которые работали в сельскохозяйственном производстве и воспитали более пяти детей, независимо от возраста и трудового стажа.

Пунктом 3 части первой статьи 115 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, предусмотрено право на назначение досрочной пенсии по возрасту матери лица с инвалидностью с детства, которая воспитала его до шестилетнего возраста. Условиями назначения такой пенсии является достижение женщиной 50-летнего возраста и наличие у нее страхового стажа не менее 15 лет.

Какие документы нужны для оформления льготной пенсии

Лицо должно подать заявление в Пенсионный фонд и справку с идентификационным кодом.

Перечень документов:

Паспорт гражданина Украины и документы, подтверждающие страховой стаж.

Справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд.

Справка о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах.

Справка о регистрации места жительства лица.

Документы, удостоверяющие особый статус (при наличии).

Справка, выданная в соответствии с пунктом 20 порядка № 637

Документы о рождении и воспитании ребенка до 14-летнего возраста (для женщин, работавших в сельскохозяйственном производстве и воспитавших более пяти детей).

Приказ о результатах аттестации рабочих мест в соответствии с постановлением Кабинета министров № 442

Джерело: ПФУ

